1 de diciembre próximo, a facturar todas las instancias de los tres órdenes de gobierno que presten servicios

El administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Adrián Guarneros Tapia, indicó que para facilitar este proceso, hasta el 30 de noviembre de este año habrá un periodo de “convivencia” con la versión 3.2, que actualmente se utiliza.

De esta forma, ahora por el pago de luz, agua, predial y hasta tenencia de coche, entre otros servicios, los entes de gobierno deberán generar la respectiva factura.

Recordó que en México la factura es el único medio de comprobación fiscal reconocido en las disposiciones fiscales, y es una obligación de quien realiza actividades económicas; perciben un ingreso, y realizan una retención o paga nómina, lo que involucra a unos 10 millones de contribuyentes.

En lo que fue una reunión con reporteros para adelantar la actualización de la factura, señaló que durante 2016 se emitieron más de seis mil millones de facturas por cuatro millones de emisores, con un promedio de 200 facturas por segundo, por lo que descartó que a partir del 1 de diciembre el servicio de facturación pudiera colapsarse ante el incremento de emisión de este documento digital.

Exhortó a los contribuyentes obligados a emitir facturas a estar listos para que estos cambios sean incorporados por sus Proveedores Autorizados de Certificación (PAC), quienes cuentan con la autorización del SAT para procesar los comprobantes fiscales de sus clientes.

Adrián Guarneros señaló que el objetivo de la nueva versión de la factura electrónica, es incrementar la calidad de la información que se obtiene en su emisión para brindar servicios a los contribuyentes, eliminar prácticas indebidas y trasformar la interacción del contribuyente con la autoridad tributaria para hacer “imperceptible” el pago de impuestos.

Ello porque la problemática que enfrenta este procedimiento es que la emisión de la factura en el punto de venta es lenta o se posterga, dado que el emisor solicita más información de la necesaria, como el domicilio, o los receptores de las facturas se niegan a pagarlas derivado de la incorrecta interpretación del cálculo de los impuestos, según se observó en cuatro por ciento de la facturación emitida.

Además, el emisor llega a hacer de forma incorrecta la suma de los impuestos trasladados o retenidos al no distinguir entre gravados y exentos a nivel de concepto; la información de la factura no es suficiente para relacionarla con los pagos en los reportes de contabilidad en particular en las pólizas, y la cancelación indebida de facturas pagadas.

El Administrador General de Servicios al Contribuyente detalló que la nueva versión de la factura electrónica integra características como reglas de validación, confirmación de rangos cuando los importes sean altos, registros de descuentos y 17 catálogos.

De esta forma, se busca disminuir la posibilidad de que el contribuyente incurra en un error y con ello ahorrar costos en reprocesos y correcciones al contribuyente.}