Chocan MAM y Pacchiano por parámetros de contaminación

Como en 2016, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, se quejó de que el gobierno federal disminuyó los límites para decretar contingencia ambiental en la ciudad de México, por lo que ahora son más.

Rafael Pacchiano, titular de Semarnat, respondió de inmediato a las acusaciones vía twitter : “La reducción de los parámetros tiene por objetivo implementar acciones de manera temprana para proteger la salud”.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) redujo el umbral de 180 a 150 puntos del Indice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) para decretar contingencia.

En 2016, Mancera criticó lo exagerado de la medida y este viernes insistió: “Hemos criticado la manera en que se hizo, fue una decisión del gobierno federal y, obviamente, sin una implementación previa, bajar a la Ciudad de México 30 puntos en su exigencia de contaminantes, no fue algo sencillo”.

Dijo incluso que existían condiciones favorables para levantar la medida ambiental, luego de cuatro días con contingencia, pero no sucedió así.

Ante las condiciones atmosféricas que prebalecen en la capital del país, la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono se mantendrá este sábado 20 de mayo, determinó la CAMe.

El gobierno de la Ciudad de México no instrumentará ninguna medida adicional en materia ambiental, a menos que existiera una situación de “altísima emergencia”.

Así lo afirmó Mancera Espinosa, al señalar que ante los altos índices de contaminación que se siguen registrando en la CDMX, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) evalúa otras acciones, como el que dejen de circular las motocicletas.

Sin embargo, dijo que la capital del país no está de acuerdo con adicionar nada. “Hasta donde los científicos digan, hasta ahí nos vamos a quedar.

“La CDMX no está en esa sintonía, porque no tenemos ni siquiera los parámetros homologados de verificación, y no vamos a hacer una afectación de ese tamaño ni a la economía ni a la circulación de la capital. Nos vamos a quedar como estamos, a menos que tuviéramos una situación de “altísima emergencia”, que no vemos de ninguna manera”, resaltó.Al dar el banderazo de salida a 54 patrullas ambientales en el Bosque de Chapultepec, para que sean 88 las que estén en vigilancia permanente en todas las delegaciones, dejó claro que a pesar de que sigue la contingencia ambiental en la capital, la calidad del aire está muy distante de que tengamos una situación grave.

Si bien a temprana hora confió que ayer mismo se podría levantar la contingencia, por los fuertes vientos del jueves, observó que esta situación de contingencia se va a repetir hasta en tanto la ciudad vaya mejorando.Indicó que a la población que más se cuida con las medidas es a los niños menores de seis años, adultos mayores y mujeres embarazadas y hasta el momento no existe registro alguno de que se haya hospitalizado a personas por esta causa-efecto.Sin embargo, reconoció que sí hay enfermos con males respiratorios, por lo que se puede presumir que alguna causa tendrá que estar vinculada con el contacto directo con emisiones dadas las condiciones de la gente que, por ejemplo, cocina con carbón, o quienes están en un constante contacto con emisiones industriales.Mancera Espinosa comentó que se mantiene el llamado para que la megalópolis homologue y trabaje en sintonías. Y en ese sentido señaló que ya están homologados con Guanajuato y Michoacán, y se está en proceso en Morelos y Querétaro.Comentó que la importancia de homologarse con la capital del país, es porque la CDMX tiene el software que cumple al 100 por ciento con las exigencias. Mientras que en la parte industrial, aseguró Mancera Espinosa, estamos en un proceso de más de 700 empresas que tienen una auditoría ambiental.