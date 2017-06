No hay desbandada del PES hacia el PAN en el EDOMEX

La dirigencia nacional del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que haya una desbandada hacia el Partido Acción Nacional en el Estado de México, luego de las declaraciones que hiciera el blanquiazul al mencionar que la XVI Regidora de Naucalpan de Juárez, Marisol Mayén se habría sumado a la campaña de la candidata panista al gobierno de la entidad.

“Es totalmente falso que haya una desbandada del PES hacia esa fuerza política que busca de manera desesperada sumar adeptos sin importar que sea a través de mentiras y descalificaciones”, señaló.

Es más, la Regidora hizo llegar un oficio aclaratorio al Comité Directivo Nacional del PES, que encabeza Hugo Eric Flores Cervantes para informar que los dichos por el PAN son totalmente falsos, y sostuvo que su único compromiso es con Encuentro Social.

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el día 30 de mayo en curso, en un evento político del Partido Acción Nacional se mencionó que regidores militantes de nuestro Partido Encuentro Social se habían sumado a la campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota a la gubernatura del Estado de México.

“Al respecto, solicito sirva el presente para aclarar que no estuve presente en dicho evento y que de ninguna forma he demostrado apoyo hacia algún otro partido, mi compromiso sigue vigente con Encuentro Social, agrupación política que me ha impulsado como candidata para ocupar el puesto que dignamente desempeño y con la cual comparto sus valores e ideología”, suscribió la Marisol Mayén.