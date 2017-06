Regresa Venezuela y ataca con el asunto de los 43

Convierten la Asamblea de la OEA en Cancún en un campo de batalla

CANCUN, QR.- La asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformó ayer en un campo de batalla entre Venezuela y un grupo formado por Estados Unidos, Canadá y diez países de AL que critica el manejo de la crisis política y económica en la que está sumido el país petrolero.

Pese a que el asunto implica a todos los países del continente, México se ubicó en el eje de la disputa, y ayer fue blanco de las críticas del gobierno de Nicolás Maduro.

La delegación venezolana presentó diez propuestas de resolución en las que se incluyó una sobre Ayotzinapa y otra sobre el acoso a los medios de comunicación.

Respecto al caso Ayotzinapa, la declaración cuestiona las “políticas de Estado en México que promuevan la desaparición forzada”.

El texto presentado declara la solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas y la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“(Asimismo) declaran la condena a toda política estatal que, por acción u omisión, promueva, propicie, planifique y ejecute la desaparición forzada de personas y que en igual sentido, realice actos de ejecución extrajudicial, con el fin de fomentar el control social y amedrentamiento a la población en desmedro de los derechos humanos”, indica.

La declaratoria hace referencia a los instrumentos internacionales contra la desaparición forzada, y menciona los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

CARTA GENERAL

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú publicaron una carta apuntando al gobierno de Maduro por supuestamente interrumpir la democracia en su país y pidiendo el cese de la violencia.

“Ante la interrupción del proceso democrático en la República Bolivariana de Venezuela consideramos que debe persistirse en una salida concertada”, dijo la carta en la que pidieron la liberación de los presos políticos y un alto a las detenciones arbitrarias.

En la carta, escrita tras el fracaso de las discusiones para emitir una resolución conjunta de la OEA sobre la crisis venezolana, el grupo de países pidió que se abra un canal humanitario para contribuir con alimentos y medicinas a paliar la emergencia que vive la nación sudamericana.

Además, los 12 países llamaron a Maduro a abandonar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para cambiar la carta magna, una iniciativa que muchos ven como una forma de perpetua se en el poder y calmar la agitación política.

Horas después la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reaccionó airadamente contra Perú y varios de sus homólogos del grupo que firmaron la carta a quienes llamó “camada de perritos simpáticos del imperialismo” y los acusó de querer intervenir ilegalmente en Venezuela influenciados por Estados Unidos.

“Esa sumisión a los poderes imperiales, aunque no le guste a los representantes algunos de los que están, esa sumisión nunca la van a tener de Venezuela”, dijo Rodríguez, enfundada en un vestido rojo, color del Partido Socialista Unido de Venezuela.

LA OEA A PRUEBA

El representante de Washington, John Sullivan, no se quedó atrás y dijo que el principio de no intervención no se podía invocar para justificar la inacción o evitar la responsabilidad sobre la situación, y que las palabras de Rodríguez se podían resumir en “distracciones, distorsiones e irrelevancias”.

El país ha vivido más de dos meses de agitación política con protestas en las calles, un periodo durante el cual han muerto al menos 75 personas.

Sullivan dijo que la OEA debía probar su relevancia haciendo algo por el pueblo venezolano, e insistió en su propuesta de crear lo que llama un “grupo de contacto” conformado por algunos países que sin intervenir directamente pueda facilitar una solución a los graves problemas del país.

Rodríguez insistió en que Venezuela no reconocerá ninguna resolución que emane de la asamblea y anunció que Venezuela se retiraba del organismo, al que no volvería nunca más, pero seguía participando del evento, que finalizará el miércoles.

“Ya nos vamos, ya nos fuimos de la organización. Venezuela no forma parte de esta organización”, dijo.

“Sin embargo, hay un periodo de dos años de desprendimiento administrativo y nosotros consideramos que era muy importante frente al peligroso proceso de intervención que está promoviendo Estados Unidos a través de esta organización, que Venezuela viniera aquí a levantar su voz”, agregó.