A demostrar su crecimiento

Yahir toma la Bohemia 38 como un reto para dejar en claro lo bien que ha mejorado como intérprete y compositor al lado de Samo y Mario Sandoval

El cantautor sonorense Yahir Otho Parra demostrará el 30 de junio, en la Bohemia 38 de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el crecimiento que ha tenido a más de diez años de que haber egresado del concurso televisado La Academia.

El cantante, que se presentará al lado de Samo y Sandoval en el Centro Cultural Roberto Cantoral, comentó en entrevista que esa noche mostrará la inspiración que tiene para componer temas románticos en coautoría con otros compositores.

“La verdad he tratado de crecer en la creación de letras y canciones, por lo que me he juntado con diferentes autores que admiro y a los cuales les he cantado sus canciones y poco a poco hemos ido construyendo una relación de franco desarrollo en este rubro”, declaró.

El campeón sin corona, como se le conoció al final de la primera generación del “reality show” por quedar detrás de Miriam Montemayor Cruz, destacó que la mayoría de sus temas son coautorías y serán las que interprete en esa esperada Bohemia 38.

“Vamos alternar éxitos Mario Sandoval y Samo, para hacer una noche completamente romántica y acústica, a piano y guitarra”, destacó a Notimex.

El cantante celebró que este año estén ocurriendo momentos importantes en su vida, como el hecho de entrar a Televisa para ser parte de la telenovela “Mi marido tiene familia”, además de interpretar el tema de José Luis del grupo Río Roma y ahora estar en esta Bohemia 38.

“Es una gran bendición lo que está ocurriendo actuar, cantar y estar con estos grandes amigos como Samo y Mario, pero sobre todo afianzarme de este momento y seguir creciendo como actor y compositor”, externó.

El socio de la SACM desde 2004 subrayó que la vida es un taller diario que lo motiva a escribir frases y pensamientos, que más adelante desarrolla como canción al lado de otros compositores.

“Siempre tomó la guitarra antes de dormir y hago algo, para atrapar los momentos emocionales en una canción, partiendo del amor a mi hijo, a mi madre, hermanos, amigos y amores”, platicó.

El público verá en el escenario a un Yahir divertido, romántico y sobre todo compositor; “la van a pasar muy bien porque es un concierto completamente diferente a todo lo que ha visto el público, porque todo será entre amigos y como dice Mario Sandoval, será un concierto de sobrevivientes de esta industria musical y discográfica y de amigos que se desnudarán en alma en el escenario”, finalizó.

SERÁ UNA GRAN NOCHE

Solamente acompañados con guitarra y piano Sandoval, Yahir Othón Parra y Samo deleitarán al público con Bohemia Treinta y Ocho, un concierto cien por ciento íntimo y romántico que ofrecerán este viernes en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Mario Sandoval externó su alegría “porque este tipo de bohemias ya no se hacen en México, donde se puede compartir con la familia, con los amigos y colegas una noche de convivencia y recreación musical completamente romántica”.

Será la oportunidad “de tocar la música y de estar en el mismo escenario tres amigos, sobrevivientes de una industria musical saturada con géneros urbanos como el reggaetón, el rap y el hip hop, que de profundo no tienen nada”, comentó el exintegrante del dueto LU.

Sandoval puntualizó que tener una bohemia en un foro como el Centro Cultural Roberto Cantoral, en un recital cien por ciento acústico, “es algo para recordarse toda la vida porque en mi caso voy a salir al escenario a pura guitarra y piano, así vamos a estar los tres, porque así nos pusimos de acuerdo”.

El cantautor opinó que el romanticismo musical se ha desvanecido en México, “porque eso de hablar de amor con reggaetón es como expresar sentimientos con chistes o bromas; creo que hay mucha gente que está cansada de escuchar el mismo sonsonete urbano y necesita romanticismo. Por eso a partir de esa noche voy a dedicarme rescatar ese estilo”.

Quien fuera compañero de Paty Cantú en LU afirmó que cantará parte de su repertorio y dos temas inéditos de su nuevo disco, que serán sorpresa. “Cada cual intentará deleitar a sus fans como pueda y si de ahí salimos compartiendo público, qué mejor”.

En cuanto al hecho de que los tres artistas coincidan en el mismo escenario, Mario Sandoval destacó que con Yahir se ha reunido desde hace 14 años, “mientras que con Samo hemos coincidido muchas ocasiones, pero de esta forma íntima y acústica es la primera vez, así que será una noche inolvidable”. (NOTIMEX)