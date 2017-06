¡A ganar y golear!

México frente a Nueva Zelanda

El tri debe aprovechar las debilidades del rival y sacar un triunfo holgado, porque el gol average puede ser factor

La Selección de México entra en escena dentro de la Copa Confederaciones este día, cuando se enfrente a su similar de Nueva Zelanda, en la segunda jornada del Grupo A.

Un duelo en donde el tricolor sale con la consigna de ganar golear, porque en determinado momento, el gol average puede ser factor para definir quién pasa a las semifinales del torneo.

México viene de empatar 2-2 con Portugal, en un juego en donde el equipo de Juan Carlos Osorio tuvo buenos lapsos y supo contener los embates de Cristiano Ronaldo y compañía, y aunque el equipo estuvo dos veces abajo en el marcador, tuvo capacidad de reacción para responder y sacar merecidamente el resultado.

Luego de esa exhibición, México salta como favorito hoy, frente a un equipo de Nueva Zelanda que cayó en su presentación 2-0 con Rusia.

En ese duelo, los Kiwis derrocharon deseos, ganas de trascender, pero es evidente que son un equipo que tiene muchas carencias defensivas y ofensivas, y pudo recibir más goles si no hubiera sido por la notable actuación de su arquero Stefan Marinovic.

Frente a esa situación, el tricolor tiene la obligación de salir a buscar el marco neozelandés y buscar una victoria holgada, para dar un paso decisivo hacia las semifinales de la Copa de las Confederaciones.

Será importante que Javier Hernández, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Giovani Dos Santos, Oribe Peralta e Hirving Lozano, quienes integren hoy el ataque, salgan finos y concreten la mayor cantidad de oportunidades, para llegar con un colchón al juego decisivo que tendrán el sábado contra Rusia.

Hoy, México tiene enfrente al rival más débil y debe aprovecharlo, hay que ganar y golear.

DETALLES

*El líder del grupo A es Rusia (3), México (1) y Portugal (1) son segundos y Nueva Zelanda es último (0).

*México disputa su séptima Copa Confederaciones, mientras para Nueva Zelanda es la cuarta copa.

*Mexicanos y neozelandeses se han visto las caras seis ocasiones, con seis triunfos de los aztecas a cambio de una derrota.

*Nueva Zelanda sabe que si quiere llegar con esperanzas al último partido, no tiene más opción que ganar.

*Osorio ya anunció cambios en su once titular, algo que no es nuevo, pero habrá que ver si ya no hace inventos de posiciones.

*Ambos equipos se enfrentaron en un amistoso en octubre, con victoria 2-1 del tricolor.

*Debido al palmarés de México y Nueva Zelanda, el conjunto azteca es el amplio favorito de las casas de apuestas de futbol. Por un triunfo del Tricolor se ofrece -800, mientras que por una victoria de los All-Whites, se paga +3300.

*El pronóstico de los expertos es que México ganará 3-1 a Nueva Zelanda.

México vs Nueva Zelanda

Estadio Fisht Sochi

13:00 horas

Árbitro: Bakary Gassama (Gambia)

Televisa Canal 2 y TV Azteca Canal 7