A Monarcas le gusta sufrir

Las jornadas pasan y el drama del descenso se vive más intensamente, y se podría pensar que Monarcas Morelia está en camino a la liga de plata luego de sufrir un descalabro más, ahora ante el América.

Este nuevo revés (0-2) afectó su cociente pero no sigue lejos de su más cercano salvavidas que es Tiburones de Veracruz, del que solamente cinco puntos los separan, por lo que en el once michoacano todavía no lo dan todo por perdido, aunque ahora están sin rumbo y también podrían cambiar de técnico.

En este certamen se definirá al equipo que deje su lugar en el máximo circuito por lo que los otros involucrados, Jaguares de Chiapas, Puebla, Gallos Blancos de Querétaro e incluso el mismo Cruz Azul deben mejorar.