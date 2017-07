A Perfect Circle lidera el cartel del KnotFest 2017

Se da a conocer el cartel oficial de este festival, el cual no vendrá con sus creadores Slipknot quienes quieren probar que sin ellos seguirá siendo un gran éxito para el 28 de octubre en el Centro Pegaso de Toluca, Estado de México

Fueron anunciadas las bandas que se presentarán en la edición de este año del KnotFest con dos grandes sorpresas: la presencia de A Perfect Circle y de Stone Sour, pero la ausencia de Slipknot, los creadores de esta celebración al metal.

A Perfect Circle es una de las bandas más respetadas del género (incluso del rock, no sólo del metal) y su visita a México se esperaba desde finales de la década de los 90, cuando apareció en el mercado su primer álbum: Mer de Noms.

Junto a la banda de James Maynard (líder de Tool), también figura Stone Sour, el grupo alterno de Corey Tylor, cantante de Slipknot, banda encargada de crear en 2012 este festival.

Korn también tocará y el resto de las bandas anunciadas son: HateBreed, Children of Bodom, Taking Back Sunday, Bullet For My Valentine, las leyendas Cannibal Corpse, Antrax y otras por anunciarse.

A Perfect Circle es un grupo de rock formado en 1999 por el guitarrista Billy Howerdel y el líder de Tool, Maynard James Keenan. La primera formación de la banda incluía a Paz Lenchantin como bajista, al guitarrista Troy Van Leeuwen y a Tim Alexander como batería.

La última formación de la banda contaba con el bajista de Marilyn Manson y antiguo miembro de Nine Inch Nails Jeordie White; el antiguo guitarrista de The Smashing Pumpkins, James Iha; y el batería de sesión Josh Freese, más conocido por su trabajo con Nine Inch Nails y The Vandals. A pesar de los constantes cambios en la formación, el contenido estilístico de las canciones se ha mantenido constante con Howerdel como compositor y Keenan como letrista.

A Perfect Circle ha editado tres álbumes: Mer de Noms, Thirteenth Step y EMOTIVe. Además, han lanzado un CD/DVD llamado Amotion, que contiene trece videoclips y una serie de remezclas hechas por Danny Lohner.

La banda no ha grabado, ni hecho conciertos, ni editado nada desde que decidieron tomarse un descanso en 2004. Desde entonces cada miembro de la banda ha trabajado en sus otros proyectos; como el álbum de 2006 de Keenan con Tool, 10,000 Days y la fundación por parte de Howerdel de la banda Ashes Divide.

En una entrevista de 2008, Keenan anunció que Howerdel y él han estado trabajando en material nuevo, por lo que daban por finalizado oficialmente el parón de la banda. La implicación de Iha, White y Freese en el proyecto aún no está confirmada.2

¿Por qué no toca Slipknot?

De acuerdo con una entrevista concedida por Corey Tylor a la revista Billboard, cantante de Slipknot, el grupo no participa este año porque se plantearon que el festival se desarrolle y viva al margen de la presencia del grupo.

El Knotfest se realizará el sábado 28 de octubre en el Centro Dinámico Pegaso (Toluca), en lo que promete ser (otra vez) un gran festival. (CORTESIA Martín Ángeles)