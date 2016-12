A pesar del fracaso, repondrá musical de Hombres G

Anuncia Gerardo Quiroz que Marta tiene un marcapasos volverá al teatro como Sufre mamón, pero en otro teatro después de que no pudo levantar el Centro Cultural 1 con ninguna obra que presentó

El musical “Marta tiene un marcapasos” que tuvo temporada durante el segundo semestre de 2016, volverá a México el próximo año, pero ahora bajo el nombre de “Sufre mamón”.

Dicha frase se encuentra en el tema “Devuélveme a mi chica” que el grupo español Hombres G popularizó en México, y misma que fue censurada por estaciones de radio a mediados de la década de los 80.

“Ahora se llamará ‘Sufre mamón’, creo que es un título más atractivo y considero que esa canción fue mucho más fuerte en México que ‘Marta tiene un marcapasos’. A como están las cosas en el país, ahora ya no se puede censurar nada”, declaró Gerardo Quiroz.

El productor del musical dijo que está en la búsqueda del teatro ideal para reponer la obra y no descartó que pudiera ser el Teatro Ramiro Jiménez sólo tendría que ubicar un sitio para que se coloquen los músicos.

Adelantó que el elenco será el mismo. En la temporada pasada estuvieron Christian Chávez, Alex Sirvent, Mar Contreras y Alejandra García en los roles estelares.

Con respecto a la obra “La pulquería” que Quiroz planeaba montar en este año, señaló que desistió en la idea para evitar un conflicto legal.

“La reclamaban tres distintas personas aunque fuera otra la adaptación y a mí no me gustan los problemas. Cuando llegaron y reclamaron que yo les tenía que dar tanto o que me iban a demandar, mejor dije no, pues no me gusta comprar problemas”, puntualizó.

DEJA CENTRO CULTURAL



La concesión del Centro Cultural Teatro 2 dejó un mal sabor de boca al productor Gerardo Quiroz, quien se mantuvo al frente durante tres años.

“Originalmente, mi contrato era por tres años con opción a cinco pero no me convino seguir ahí porque no es redituable. Es un foro grande y caro. Tiene las instalaciones adecuadas, no obstante, es un elefante blanco”, declaró Quiroz.

Recordó que al concluir la temporada del musical “Marta tiene un marcapasos”, también terminó su administración del recinto del que ahora está al frente Alejandro Gou para montar, en febrero de 2017, el musical “Billy Elliot”.

“No fue la forma adecuada en que procedieron los dueños. Como se hizo el deslinde del teatro no fue la correcta, pero no voy a decir más porque soy un caballero educado y no me presto a especulaciones. Sigo haciendo mi chamba, soy un hombre que cumple.

“Hay a quien le importa el dinero y a quienes nos importa hacer cultura y entretenimiento”, señaló ante la prensa.

En la actualidad, Gerardo Quiroz negocia con los dueños del teatro Ramiro Jiménez para administrarlo. Su capacidad es de 700 personas. (Notimex)