Absolutamente; “yo no escuché”, dice Videgaray; lastimoso discurso de Astudillo en Guerrero

Otra vez el muro, sin el muro.

Esta vez se acordó que no fuera tema de la reunión, pero, ¡oh, sorpresa!, el joven del copete güero volvió a contaminar la relación con Enrique Peña Nieto, al asegurar que México pagará el muro.

-Absolutely.

Así respondió a la pregunta de una fotógrafa-reportera que aprovechó el minuto que les dieron en Hamburgo, Alemania, para tomar sus imágenes y lanzar su dardo envenenado:

-¿Aún cree señor Trump que México debe pagar por el muro?

-Absolutamente, contestó en voz baja, según se observa en el video que tiene un audio de mala calidad.

Y los tapetes de su gabinete que le acompañaban, de inmediato sonrieron a la posición burlona de su jefe.

Así, sin querer queriendo, el maldito muro y la impredecible reacción del republicano dinamitaron de nuevo el encuentro presidencial, que tanto cuidó el joven Luis Videgaray Caso, amigazo del primer yerno Jared Kushner.

El aprendiz de canciller –a estas alturas ya debería haber aprendido, como dijo que haría al volver al gabinete tras su obligado cese-renuncia precisamente por invitar a Trump a Los Pinoles– hasta sordo es.

-Yo no puedo desmentir si no lo escuché.

Lo importante, lo relevante para México, es que no formó parte del diálogo oficial. No fue tema de la conversación. No se habló del muro.

Lo importante es que esto confirmó que la relación entre los presidentes es, primero, respetuosa y, segundo, de cooperación, dijo a manera de “no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado”.

Cierto que el aficionado de los Acereros de Pittsburgh en la NFL procura cuidar las reglas de diplomacia, pero que no pretenda engañar al respetable con su “yo no escuché nada”.

Nomás faltó que dijera que estaba de espaldas.

Y ya en la reunión oficial, los temas que se abordaron ya no importaron a nadie.

Migración, renegociación del TLC y seguridad.

Bueno sí importaron, porque Trump también la aplicó.

En la entrevista dijo que todo va a muy bien y que hay avances.

Luego, en mensaje grabado, donde suele perder la cordura –si es que la tiene– reiteró que Estados Unidos abandonará forever –pa’ siempre– el acuerdo, si no hay una renegociación total.

Así, la gira presidencial por la Alemania de Angela Merkel, quien, por cierto, hizo un gesto de rechazo cuando estaba con Vladimir Putin, el mero, mero de Rusia.

Otro resbalón con Trump.

Impresionante

Lastimoso, en realidad, escuchar al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Asegura el priísta que la pelea en el penal de Acapulco, en la que murieron 28 reos, al menos cinco en condiciones demenciales, comenzó aproximadamente a las 4:30 horas del jueves.

Que él se enteró al filo de las 6 de la mañana y se trasladó en helicóptero, acompañado por el procurador, Xavier Olea, desde Chilpancingo.

Y aquí lo grave:

Que entraron al penal hasta las 9 de la mañana, ¡porque no tenían policías suficientes!

Sí, tuvieron que reunir a elementos de municipios cercanos, llamar a estatales y refuerzos federales y hasta uno que otro que iba pasando, porque nomás había una veintena y habrían estado en desventaja.

Y falta:

Dice Astudillo Flores que el estado, Guerrero pues, no tiene dinero para inyectar en los penales y que la neta el panorama es desolador.

O sea, manda el crimen, el narcotráfico, en las cárceles del país, en este caso en los de Guerrero.

Ahí, donde mataron a 46 normalistas de Ayotzinapa y donde el gobierno federal ha lanzado una, dos, tres y ene ocasiones su programa Guerrero Seguro y nomás nada.

¿Pero qué tal se espantan y condenan lo que sucede en Venezuela, con el dictador, autoritario y sanguinario Nicolás Maduro?

Y conste que no es una defensa del, efectivamente, zafado presidente de Venezuela.

Pero el uso político de lo que sucede allá es lo que indigna, cuando en México, en una semana, son ya más de cien muertos por violencia. Mazatlán, Sinaloa; Playa del Carmen, Quintana Roo; Madera, Chihuahua; Yuriria, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Estado de México; Veracruz, y la lista interminable.

Van 4 mil más a la calle

Al menos cuatro mil reos peligrosos podrían inundar las calles de la Ciudad de México.

No se ría.

No es broma.

Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno capitalino, alertó ayer que con el nuevo sistema de justicia penal, los reclusos podrán solicitar la revisión de sus procesos iniciados bajo la anterior legislación y, entonces, salir bajo caución.

-Con esa determinación podrían salir hasta cuatro mil personas, cuando menos, de prisión. Ante eso habrá que preparar a la sociedad, dijo en la firma del decreto de creación de la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias de la Ciudad de México.

Mancera ha insistido en que debe afinarse el nuevo sistema de justicia, porque es muy generoso con quienes están presos por delitos graves.

Muere El Chivo… expiatorio

Orlando Xolalpa Sánchez falleció ayer por cirrosis hepática.

Había exigido una disculpa pública del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por acusarlo de atacar a la familia en la carretera México-Puebla, en mayo pasado.

La fiscalía de Puebla presentó a otra banda. Y el ridículo mayúsculo.

Vámonos:

“La basura, la basura, la basura…”

A separar, desde hoy, la basura, porque, si no, el personal de limpia no se la llevará.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex