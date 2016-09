¡Abuchean y piden cabeza de Osorio!

En el 0-0 entre México y Honduras

Pésimo primer tiempo y un segundo donde reaccionaron, pero el gol no apareció.- El empate le da el pase a los catrachos.- Aficionados molestos, recriminaron el juego del tricolor

México es el mejor equipo de la fase de grupos de la eliminatoria de CONCACAF, pero el 0-0 con Honduras molestó de tal manera a los aficionados que exigieron la salida de Juan Carlos Osorio, además de abuchear la actuación de los jugadores.

Un pésimo primer tiempo donde el tricolor generó una sola jugada de gol y aunque en el complemento el equipo fue otro los errores en la definición le impidieron dar una alegría a los miles de aficionados que se dieron cita en el Coloso de Santa Ursula.

Hirving Lozano y Héctor Moreno pudieron cambiar la historia del partido, pero en forma por demás increíble, fallaron prácticamente con la portería desguarnecida. El primero voló su disparo y el segundo su remate lo echó a un lado.

Un funcionamiento que no convenció a nadie y lo peor es que el empate rompió ese paso perfecto en las eliminatorias dado que el tricolor llevaba cinco victorias, ahora cierra con un empate.

Si bien es cierto que se tiene el pase al hexagonal, pero de mantener esa inercia lo que le espera a la selección mexicana es el sufrimiento y tal vez de seguir así se puede poner en riesgo la participación en el Mundial 2018 de Rusia.

Honduras por su parte logró el resultado que quería para avanzar al hexagonal y lo hizo con méritos propios, aunque Canadá haya ganado a El Salvador, pero los ocho puntos de los hondureños resultaron inalcanzables para el representativo de hoja de maple que apenas llegaron a siete.

PARA EL OLVIDO

Unos primeros cuarenta y cinco minutos de bostezo donde México volvió a mostrar esa cara de inconsistencia al grado de no generar más que una sola jugada de peligro en el marco de Donis Escober, la cual ocurrió al minuto 36 y más producto de los rebotes que le favorecieron a Javier Aquino y Ángel Saldívar estrelló su disparo de media vuelta en el porero catracho.

Los primeros minutos Honduras tuvo dos buenas opciones, pero Alfredo Talavera evitó un desaguisado, en la primera con una salida y en la segunda al desviar un tiro que desvió Diego Reyes.

SIN PEGADA

Para el complemento México tuvo reacción, pero quiso ganar más a empujones que con talento. Pocas jugadas donde los futbolistas mexicanos aportaron ideas como la acción del minuto 55 cuando Ángel Saldívar sacó su centro y Lozano tuvo todo para anotar, pero echó su disparo por arriba.

Los minutos finales el equipo mexicano se fue al frente con todo, pero sin muchas ideas. Lo dicho por Juan Carlos Osorio de jugar por las bandas no sucedió y todo fueron centros, sin que nadie se atreviera a encarar. Lozano lo intentó, pero después olvidó hacerlo.

Honduras terminó con los once jugadores en su área, pero sin que México pudiera desequilibrar, de ahí el 0-0 que no fue del agrado de nadie y que es muy posible le cueste la salida a Juan Carlos Osorio.

APUNTES

EL ROSTRO DE JUAN CARLOS OSORIO

Un indicador de que se termina la era de Juan Carlos Osorio fue su rostro. Su cara era el reflejo de los técnicos presionados, donde no encuentran respuesta a las interrogantes de lo que ven en la cancha, eso genera decisiones erróneas tal y como lo hace el colombiano que parece perdió la brújula.

PIDEN LA SALIDA DE OSORIO

Los aficionados respondieron e hicieron una gran entrada, sin llegar al lleno, apoyaron con todo y recriminaron la actitud de los jugadores y fue sólo hasta el final del primer tiempo cuando aparecieron los abucheos y ya casi al final los gritos de ‘fuera Osorio…fuera Osorio…fuera Osorio’, retumbaron en todo el Coloso de Santa Ursula.

Tal parece que el amasiato del técnico con los medios de comunicación terminó. Los conceptos de Juan Carlos Osorio no terminan por convencer y lo peor es que el funcionamiento del equipo es malo. Las famosas rotaciones no surtieron efecto y la contundencia no apareció

LA REACCIÓN DE HECTOR HERRERA

Hay señales muy significativas. Cuando transcurrían cinco minutos del segundo tiempo, Juan Carlos Osorio llamó a la línea a Héctor Herrera para darle algunas indicaciones, pero el jugador no terminó de escucharlo, se volteó y se fue sin oírlo.

YA NO LO ARROPAN

Resulta sintomático que los medios de comunicación oficiales de la selección mexicana, Televisa y TV Azteca, ya no arropen al técnico Juan Carlos Osorio. Ahora cuestionan todo a pesar de que los números del técnico lo respaldan, pero el funcionamiento genera dudas y de mantenerse al frente del Tricolor se puede adelantar que en el hexagonal van a sufrir.

Califica, es cierto, pero habrá que ver si la FMF mantiene el proyecto de Juan Carlos Osorio porque la imagen ya se desgastó y prueba de ellos son los canales oficiales que ya no lo defienden.

CON PASO PERFECTO

Los únicos técnicos que lograron una eliminatoria perfecta hasta el momento sólo Ricardo La Volpe y José Manuel de la Torre. El primero también lo hizo bien en el hexagonal y en el Mundial no fue más allá, mientras que el Chepo, no terminó por dirigir el hexagonal completo.

GUARDADO CAPITAN

Andrés Guardado portó el gafete de capitán, luego de que Rafael Márquez no apareció en la alineación.

CUATRO CAMBIOS

Juan Carlos Osorio realizó cuatro cambios en la formación inicial. Uno en la portería donde jugó Alfredo Talavera en lugar de Guillermo Ochoa; Jesús Dueñas desde el arranque, Diego Reyes como volante de contención a pesar de que el jugador tenía dos meses sin jugar un partido completo. El cuarto cambio fue Ángel Saldívar, quien de paso debutó con la selección mayor.

NO HUBO AZTECAZO

Honduras se calificó al hexagonal con el empate, sin embargo los catrachos no alcanzaron a repetir el aztecazo del 6 de septiembre del 2013.

MARK GEIGER, BIEN LIBRADO

Mucha polémica sobre la designación de Mark Geiger, pero el estadounidense demostró ser un buen silbante, aplicó bien el reglamento, no tuvo errores y tal vez su único pecado fue no detener el juego violento de las dos selecciones. No influyó en el desarrollo ni en el marcador.

MARQUEZ NO

Tal parece que Rafael Márquez decidió no jugar para convertirse en el principal asesor en la banca de Juan Carlos Osorio. El técnico intercambio constantemente ideas con el capitán de la selección mexicana.

EL “EHHH…PUUTO”, TAMBIEN EN TIROS DE ESQUINA

Que la Federación Mexicana de Futbol vaya armando una buena defensa ante FIFA, porque lejos de que los aficionados entendieran los riesgos del grito de ‘ehhh..puuto’, ahora lo hicieron hasta cuando los hondureños iban a cobrar un tiro de esquina.

El grito ya no se limitó a los porteros, sino que también lo hicieron cuando algún jugador cobraba un tiro de esquina. Habrá que esperar si FIFA impone alguna sanción al equipo mexicano que puede ser jugar a puerta cerrada cuando le toque jugar su primer partido del hexagonal final como local.

DOS TECNICOS COLOMBIANOS

Cosa curiosa, en las bancas de las selecciones, México y Honduras hubo entrenadores nacidos en Colombia. Juan Carlos Osorio por el tricolor y Jorge Luis Pinto por los catrachos. Los dos se conocen a la perfección. No faltaron las suspicacias.

6 DE SEPTIEMBRE, EL AZTECAZO

Otra coincidencia, pero fue un 6 de septiembre del 2013 cuando se originó el segundo Aztecazo en la historia de la selección mexicana. Costa Rica fue el primero y posteriormente los catrachos se apuntaron con el segundo.