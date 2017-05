Acaba una tradición

El circo Ringling Bros, baja el telón tras 146 años debido a la caida de las ventas y las reformas para el cuidado de animales salvajes

NUEVA YORK, EU.- El circo Ringling Bros., que ha maravillado a multitudes durante 146 años con “El mayor espectáculo en el planeta”, bajó ayer el telón por última vez.

La decisión de cerrar obedece a la caída de las ventas en los útlimos años.

“El circo no puede competir con iPhones, internet, videojuegos y personajes masivamente promocionados”, dijeron directivos.

Las entradas para la última presentación del Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus en el Coliseo del condado Nassau, en Uniondale, Nueva York, se agotaron.

En enero, Feld Entertainment, dueña de Ringling, anunció que cerraría el show debido a una menor audiencia y altos costos operativos.

La compañía recibió fuertes críticas por obligar a los animales a actuar, al considerar que ello constituía maltrato.

Ls ventas no mejoraron pese a que en mayo del año pasado la empresa dejó de usar elefantes, lo que aceleró la decisión de bajar el telón.

Los directivos reconocieron que el circo ya no podía competir con iPhones, internet, videojuegos y personajes masivamente promocionados.