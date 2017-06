Acciones para prevenir el abuso sexual infantil, urge: De la Peña Gómez

La senadora del PRD, Angélica de la Peña, propuso que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) presente un informe detallado a la Comisión Permanente sobre los resultados que ha tenido la campaña contra el abuso sexual infantil que inició en diciembre de 2016,

Dicho informe deberá incorporar el número de niñas, niños y adolescentes canalizados a las Procuradurías de Protección en las entidades federativas y la forma en qué fue capacitado al personal de primer contacto que atiende la línea telefónica 089, cuando atiendan a niñas, niños y adolescentes.

En su propuesta, la senadora del PRD apuntó que de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 7 de cada 10 jóvenes en el país sufren violencia durante el noviazgo; entre 55% y 62% de los niños y niñas ha vivido maltrato en algún momento de su vida; 10.1 % de los estudiantes de educación secundaria han sufrido violencia física en las aulas, 5.5% violencia sexual y 16.6% violencia emocional. Como común denominador la violencia física contra niñas y niños tiende a ser mayor cuando son muy pequeños y decrece a medida que aumenta la edad.

UNICEF también señala el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil por día entre 2000 y 2002. En casi la mitad de los casos (47%) la responsable fue la madre, en el 29% fue el padre, lo que significa que la familia que debería ser el lugar mejor equipado para proteger a los niños y niñas se puede convertir en una zona de riesgo para ellos.

En nuestro país, la percepción que tienen las niñas, nmos y adolescentes con respecto a la violencia así como su visión de lo cultural, se puede conocer a través de los datos del informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México.

Este informe señala que 50.1% de los niños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que manda y decide lo que le conviene a la fami lia” frente al 31.7% de las niñas que opina lo mismo. Asimismo, 79.2% de las niños y los niños está de acuerdo en que “el hombre es el que debe tener la mayor responsabilidad para traer el dinero al hogar”, y en que las niñas deben aprender a cuidar a sus hermanitos y a hacer la limpieza. 60.3% de las adolescentes de secundaria y el 54.8% de las adolescentes en este nivel, está de acuerdo en que “la mujer es la que tienen que cuidarse para no quedar embarazada”.

Con frecuencia el abuso sexual infantil no se limita al contacto físico, pues puede incluir situaciones como la exposición de un niño o niña a la pornografía. Algunos abusadores usan la fuerza física, pero muchos otros usan formas menos obvias de coerción como la manipulación emocional, las amenazas, el exhibicionismo, el hostigamiento verbal, la masturbación, entre otro tipo de conducta. No obstante, se dice que existe abuso sexual infantil cuando concurre una actividad forzada entre un niño y alguien mayor. Se entiende que es forzada porque la niña, niño o adolescente no tiene la edad, la capacidad cognoscitiva o madurez para entender la situación.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que “México registró altos índices de abuso sexual infantil, donde las víctimas eran en su mayoría niñas, en el que el promedio de edad de las personas afectadas era de 5.7 años … la nota indicaba que de junio de 1994 a mayo de 2002 la institución había atendido 894 casos, de los que el 48.9% eran sobrevivientes de abuso sexual en la infancia que no recibieron ningún tipo de ayuda y el 21.8% tuvo acceso a apoyo … el 77% eran mujeres, mientras que en todos los casos la víctima conocía al agresor: el hermano en 19%; el padrastro en el 18%; el tío en un 16% y el padre en un 15%.

Por lo anterior, de la Peña también propuso que la Comisión Permanente:

Recomiende al Consejo Nacional de Población (CONAPO), que armonice la campaña contra el abuso sexual infantil, que emprendió en diciembre de 2016 conforme a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Requerir a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las homólogas en las entidades federativas, un informe sobre la atención y restitución de los derechos en los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en el país.