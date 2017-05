Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental

Sistema de alta presión afecta centro del país

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decretó la Activación de la Fase Uno de Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, tras presentarse un valor de 151 puntos en el Índice de Calidad del Aire en la estación Ajusco Medio, Delegación Tlalpan (155 ppb)

En un comunicado, el organismo megalopolitano detalló que debido a la presencia de un sistema de alta presión que afecta el centro del país y ocasiona estabilidad atmosférica, viento débil y escasa dispersión de la contaminación en la región baja de la atmósfera, acompañado de altas temperaturas, radiación solar e intenso tránsito vehicular, provocaron una concentración de contaminantes atmosféricos en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para hoy, todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas, así como los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y los vehículos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 también dejarán de circular (Programa Hoy No Circula). Además, los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas. Mientras que los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.

Cabe señalar que esta es la primera contingencia ambiental del año, ya que la entrada de la Nueva Norma de Verificación sí ha contribuido a disminuir los niveles de Ozono, pues en el mismo periodo durante 2016 ya se habían presentado cuatro contingencias y cuatro precontingencias.

Con la NOM167 de verificación, 1.9 millones de vehículos que que tenían hologramas 0 y 00, ahora ya portan hologramas 1 y 2. Se recomienda que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los alumnos de centros escolares, población en general y deportistas deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas