Acusan a Carlos Mimenza de dañar estabilidad de Quintana Roo

Tras la publicación de videos por parte de Carlos Mimenza Novelo, donde el empresario anuncia la creación de un grupo de autodefensas, la Revista Entérate publicó un texto en su página web donde lo acusa de dañar la imagen de Quintana Roo y generar inestabilidad en la población.

En el texto publicado se refiere que las acusaciones de Carlos Mimenza no tienen fundamentos y por tal motivo los medios de comunicación han dejado de darle voz al empresario, pues no muestra pruebas de lo que señala.

En la nota titulada “El yucateco que juega con fuego en Quintana Roo”, también aseguran que Mimenza debe ser investigado pues según el autor, cuenta con un historial negativo y se ha visto rodeado de personajes que enfrentan problemas con la justicia.

Además, acusan que Carlos Mimenza se ha dedicado a manchar la imagen de Quintana Roo, utilizando la imagen del líder de los autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, a quien el empresario pretende imitar aunque las circunstancias sean distintas en ese Estado.

Por último, refieren que las declaraciones de Mimenza no ayudan a Quintana Roo y por el contrario terminan afectando la imagen del Estado, insultando a funcionarios e instituciones.

