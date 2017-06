Adicta a las buenas charlas

Susana Zabaleta cumple 6 años con la emisión SuSana Adicción; lo que más valora, la libertad para entrevistar a cualquier personaje importante de la sociedad pero con libertad.

Susana Zabaleta celebró el sexto aniversario de su programa SuSana Adicción con invitados como con invitados especiales como el cantante de banda Saúl “El Jaguar” Alarcón, en las instalaciones de la XEW.

A lo largo de seis años de transmisiones ininterrumpidas, SuSana Adicción ha tenido como invitados a destacadas figuras: escritores, grupos de música alternativa, periodistas, actores, héroes anónimos y especialistas en distintos temas.

Susana Zabaleta derrocha sensualidad, femineidad, diversión y carisma en y ha compartido este espacio con Cristian Castro, Rio Roma, Playa Limbo, DLD, Panteón Rococo, Carlos Cuevas, Jorge Salinas, Mauricio Ochmann, Juan Ferrara, Benny Ibarra, entre otros.

“Estoy feliz de formar parte de esta gran producción y cumplir un año más dentro de esta extraordinaria etapa, ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido darle un sabor diferente a mi carrera como artista y ahora también como conductora.”

Destacó que se trata de una “locura hermosa” de seis años en los que ha conocido escritores, poetas, grafiteros, cocineros, chefs, madres de familia que han contado historias sorprendentes.

La intérprete agradeció al equipo de producción del programa, que le brinde la libertad no sólo de expresión, sino incluso el escoger, elegir y rechazar a los invitados de cada segmento.

“Porque desde mi punto de vista es el personaje el que hace un canal, el que hace un programa y no al revés, como tantos personajes que han pasado por estos foros y que se quedarán para siempre en estos espacios”.

Zabaleta destacó que lo más importante de estos seis años es haberse convertido en una persona confiable, que se informa de sus invitados antes de cuestionarlos:

“Lo difícil fue al principio cuando yo no tenía ni voz ni voto en la elección de los invitados, incluso llegue a tener gente a la que no le caigo bien y personas a las que a mí me molestaba ver; incluso tuve misóginos que se paran y se van, porque los cuestionas sobre su actitud”.

Agradeció también a los invitados del segmento grabado este miércoles como el grupo Jenny and the Mexicats, el comediante Edson Zuñiga y Saúl “El Jaguar”.

Zabaleta compartirá su nuevo disco este jueves en el Lunario del Auditorio Nacional, y el viernes 30 estará con Regina Orozco y Laura León “La Tesorito” en el Teatro Metropólitan, esta última cantante a la que consideró una “Joya” de la música popular.

