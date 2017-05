Advierten vecinos de Polanco con preparar manifestaciones y amparos contra la construcción del Metrobús

El líder del Comité Vecinal Polanco-Chapultepec, presidente Eduardo Farah, presentó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México una petición, firmada por ocho comités, donde rechazan que el Metrobús atraviese Polanco y piden que se desvíe hacia la Avenida Chapultepec hasta el Oriente.

Y es que Eduardo Farah tuvo una reunión con autoridades capitlainas para manifestarle su inconformidad sobre el tramo original de que la línea 7 del Metrobús, donde advirtió que de no cambiar la ruta de paso de ese medio de transporte, se preparan ya manifestaciones y amparos.

“Nosotros no lo queremos, si ellos quieren ponerlo, pues no ponemos pararlo, pero no estamos de acuerdo, ahora nosotros vamos hacer protestas y eso es también importante que lo sepan, además vamos a meter amparos”, expuso.

En tanto, diputados locales demandaron sensibilidad del Gobierno de la Ciudad de México para atender las quejas de los vecinos afectados de Polanco, porque parece que esta obra es más para obtener beneficios económicos que de movilidad.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Asamblea Legislativa, Fernando Zarate, señalo que al parecer el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, emprendió obras en la ciudad con un claro objetivo económico que de reordenamiento y movilidad.

“Hoy este proyecto después de los antecedentes que tiene, lleva un tufo fuertemente a economía personal de alguien que se beneficia con este contrato y algo que no va a redituarle bonos a las ciudadanos y si a las carteras de pocos funcionarios”, dijo.

El legislador del PVEM mencionó que el gobierno capitalino debe abrir mesas de negociación, transparentar toda la información, incluso rechazar la obra si no se acredita que era necesaria y benéfica para la ciudadanía de la zona.

Precisó que ha habido una falta de apertura del gobierno capitalino y sensibilidad para atender a los vecinos de Polanco y que como política pública que ya parece necedad, en lugar de resolver los problemas de la ciudad.

“Especialmente cuando se ha advertido que el titular del ejecutivo local y varios miembros del gabinete ya en un transcurso cuatro meses estaría pidiendo licencia para aspiraciones de otra naturaleza”, aclaró.

El diputado local mencionó que hay proyectos que no cuadran, que no tienen fundamento y concretamente el Metróbús en la línea 7 si contiene serias violaciones a la ley.

Subrayó que el proyecto nunca se les presento a los diputados locales, ahora de manera apresurada se les da a conocer, pareciera que la autoridad local está en la nueva inspiración de París, “nos estamos acercando a Yacarta”.