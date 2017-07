¡Al natural!

Celine Dion sorprende las redes sociales y se vuelve trending topic al subir una foto donde posó desnuda para la revista Vogue, desatando más admiraciones que sorpresas

NUEVA YORK.- Celine Dion, la cantante de Titanic, decidió a los 49 años posar desnuda para la revista Vogue de París durante el París Couture Week, pero aseguró que lo hizo en el nombre de la moda.

En una foto que compartió Vogue en su cuenta de Instagram, se ve a la cantante canadiense que más álbumes ha vendido en el mundo, sentada con sus piernas cruzadas y una de sus manos sobre su rostro.

“Aquí esta un desnudo para reflexionar, mientras Celine Dion se cambia entre espectáculos”, se lee en el post de la revista, que tuvo inmediatamente alrededor de 120 mil Me Gusta.

Vogue explicó la forma en que la artista elige su vestuario.

“Le envían sus propuestas al hogar de Dion en Nevada. Antes de que la prendas estén terminadas, se afinan los últimos detalles en su taller privado”.

“Armani Prive, Schiaparelli, Giambattista Valli, Versace… son solo algunos de los diseñadores que la visten”, destacó la reconocida publicación francesa, según la cual en los últimos cinco años Dion utilizó vestidos y trajes de alta costura en todos sus espectáculos, sin excepción.

La sugestiva fotografía de la cantante forma parte de una serie de tomas que realizó bajo el título #CelineTakesCouture (Celine Toma la Alta Costura), y las cuales fueron compartidas por Vogue en su sitio de Instagram.

Dion se encuentra en Francia, donde está realizando varios shows, luego de abandonar temporalmente sus espectáculos estables en el Coliseo del Hotel Caesars Palace de Las Vegas.

Vogue reveló que uno de los secretos de Dion a la hora de vestirse, es que todo su vestuario debe llevar velcro.

La explicación es que ese tipo de tela le permite que el cambiarse sea rápido durante los shows, y porque expande con facilidad su caja toráxica cuando esta cantando.

“Tenemos que hacer que la alta costura costura sea industrial”, expresó la cantante nacida en Charlemagne, Quebec.

“La ropa me sigue, yo no sigo la ropa”.

Dotada de una voz vibrante y poderosa (dentro del rango Mezzo-Soprano), Dion cantó en numerosos idiomas (además de ingles, lo hizo en castellano, italiano, alemán, latín, japonés y chino mandarín).

A lo largo de su carrera de mas de 20 años, ganó cinco premios Grammy además de un Premio Oscar a la Mejor Canción, por el clásico My Heart Will Go On, tema central del múlti premiado filme Titanic (1997).