Alegría y amor en esta Navidad

Lety López aprovecha esta fecha del 24 de diciembre para pasar su primera Noche Buena como casada y regresando a Guadalajara, Jalisco para pasarla en familia. Grandes proyectos en musicales en Estados Unidos y México para 2017

Después de protagonizar uno de los musicales que llamaron la atención como lo fue Si nos dejan basado en canciones netamente mexicanas, Lety López estuvo mucho tiempo en Mentiras El Musical haciendo casi todos los papales y a la par preparando su nueva producción discográfica.

Pero el amor apareció a su puerta y no lo podía dejar escapar ya que si bien el principe azúl no existe, su ahora esposo era el prototipo de ello.

Pero como toda nueva obra o proyecto corre riesgo en el caso de Lety López no es nada más casarse sino que tuvo que agarrar maletas e irse a los Estados Unidos en donde tuvo que seguir su carrera y como todo llega a su tiempo a mediados del 2016 logró encontrar el proyecto de montar el primer musical latino en Estados Unidos y así fue que se hizo Vaselina.

Y para sorpresa de todos los involucrados, Lety tuvo un gran éxito encarnando a la Dulce Sandy y de pronto le llegaron las llamadas para hacer temporadas en Mentiras, donde de vez en cuanto viene triunfa y se regresa.

EN FAMILIA Y CON AMOR

Por eso esta Noche Buena, la egresada de La Academia, es una fecha especial porque viene con el marido y se juntan todas las familias tanto la de ella como la de su hoy marido y se arma una verbena muy bonita en donde los platillos típicos son la especialidad de la casa en especial los tamales y el pozole de su mamá que esta genial.

“Estamos de vuelta en mi México, agradezco a REFLECTOR que me toma en cuenta para estas fechas y en especial para desearles a todos mis seguidores y fans que estamos de regreso aquí para pasar unos días de fiesta además de que acabo de terminar mi temporada en Mentiras y diciendo que estamos comenzando a hacer una compañía muy importante que está haciendo bien las cosas y vamos por más a llevar grandes obras al público latino ya la estamos haciendo. Pero lo principal es que mi marido y yo pudimos regresar a estar con familia para que podamos pasar juntos su familia y la mia una Noche Buena muy hermosa y la Navidad celebrando a todos. Somos muy tradicionalistas en cuanto al arrullo del niño Dios a él le pedimos regalo porque al final es el que nació y es al que adoramos, hacemos la tradicional arrullada, rompemos piñata y después cenamos como familia unida y de todo, tradicionales tamales, buñuelos, antojitos, todo en armonia y deseandonos lo mejor.

NO TODO HA SIDO FELICIDA

Aunque siempre sus padres fueron un ejemplo para ella, Lety López destaca que si hubo algunos años la pasaron terrible ya que vivieron épocas difpiciles pero de los que mayor guarda en su corazón ya que si bien casi siempre le cumplian con los regalos hubo una ocasión en especial que guarda hasta la fecha en la que le avisaron que a lo mejor no le iban a poder dejar nada para que sus hermanas pequeñas las disfrutarán.

“Pero mi mayor sorpresa fue que cuando mis hermanas bajaron y yo las acompañé a ver sus regalos en mi lugar había un oso de peluche que sin duda lo guardo y me acompaña a todos lados ya que con ella me puse a llorar y a la feche me acuerdo y me salen las lágrimas ya que fue una época muy dura para todos en mi casa pero afortunadamente con la unión familiar y con la cultura del esfuerzo salimos adelante y por eso quizás siempre tengo esta perseverancia de lo que me propongo lo hago y gracias a mis padres por eso los difruto mucho”, destacó.

Lety López destaca que para estas fechas decembrinas desea a todos los lectores de REFLECTOR Ovaciones puedan darse el tiempo de perdonar y perdonarse todo lo que sucedió para que de poco en poco este mundo tan loco pueda cambiar.

“Todo cambio viene por uno mismo, si logramos que así se de de a poco todos mejoraremos y eso está demostrado. Por eso siempre digo si tu brindas amor, amor te van a regresar, si brindas paz, pas tendrás, todo es reciproco por eso siempre hay que tener amor por delante para que así se logran cumplir los sueños y que nada te llega sólo”, destaca.