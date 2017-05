Alista CEJUR informe sobre controversias constitucionales

Será esta semana cuando el Gobierno de la Ciudad de México presente el informe de respuesta a las controversias de la Constitución capitalina promovidas por la Presidencia de la República, la Mesa Directiva del Senado y el Tribunal Superior de Justicia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), Manuel Granados Covarrubias, indicó que la dependencia que encabeza elabora, en conjuntos con connotados constitucionalistas y juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la contestación a las controversias constitucionales.

“Estos académicos, quienes gozan de un sólido prestigio, han fortalecido al equipo de abogados de la CEJUR, a fin de entregar a la Corte un informe contundente para la defensa de los derechos de los capitalinos”, dijo

Manifestó que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la Asamblea Constituyente observaron todas las disposiciones para no contravenir a otros entes públicos en sus competencias.

“Iremos en el mismo sentido que las acciones de inconstitucionalidad: sosteniendo que no hay invasión de atribuciones y competencias; siempre se trabajó respetando los términos que establece la Constitución Federal”, enfatizó.

Recordó que durante la reunión que sostuvo con el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, solicitó al máximo órgano de justicia del país que la defensa de la Carta Magna local se realice de forma pública a través de cinco grupos temáticos, integrados por los 60 delegados que confeccionaron el informe de las acciones de inconstitucionalidad.

“El presidente someterá nuestra petición al Pleno de la Corte, el objetivo de estas audiencias busca generar condiciones de conocimiento sobre el texto constitucional al resto de los ministros”, expuso.

Granados Covarrubias refirió que en el encuentro con Aguilar Morales, este se comprometió a dar celeridad a la resolución de las impugnaciones en cuanto al contenido electoral de la metrópoli, para que no se pongan en riesgo las elecciones de 2018.

Indicó que con anterioridad el gobierno local respondió a la SCJN cuatro acciones de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos políticos Nueva Alianza y Morena.

Puntualizó que luego de su primera visita a la Corte, buscará tener una audiencia con el ministro instructor Javier Laynez, quien atiende el caso de las acciones de inconstitucionalidad.

“En todo momento seremos respetuosos de las decisiones del más alto órgano judicial de la Nación, pero seguiremos dando la batalla para la ampliación de derechos contenidos en una Constitución que ha recibido diversos reconocimientos internacionales”, finalizó.