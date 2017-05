¡Almeyda confía en la victoria!

Rechaza que el Rebaño sea la ‘víctima’

Dice que tienen la fórmula para encarar a Tigres

Monterrey, N.L.- El argentino Matías Almeyda, entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, señaló que tiene la fórmula para derrotar a los Tigres de la UANL, en la final del Clausura 2017 de la Liga MX, algo que luce complicado, pero no imposible.

“Es difícil ser mejor que Tigres, porque lo que ha logrado en el último tiempo es muy importante, tiene un equipo competitivo en todas sus posiciones, que golea habitualmente y creo que tiene mucho potencial y veremos dónde encontrar alguna facilidad, que se ve difícil”.

“Realmente hay que pensar muy bien cómo enfrentarlos, he visto equipos que se han tirado atrás y los han goleado, otros han salido de igual a igual y han sido goleados, he visto equipos que planifican estrategia y han perdido… el rival es difícil, pero tenemos nuestras fórmulas, veremos si podemos estar a la altura”, apuntó el técnico chiva.

VÍCTIMAS, NO

En el marco del llamado Día de Medios de la Liga MX, el timonel rechazó que Chivas pueda salir en plan de víctima y dejó claro que tienen confianza en sus fortalezas.

“Víctimas no, eso no ha salido de parte de nadie. Nosotros somos respetuosos de los rivales, de Tigres y con el maestro Ricardo Ferretti, estamos en la final y confiamos en nuestras fuerzas, respetando a Tigres como a todos los rivales”, añadió.

LOAL AL TUCA

Almeyda elogió al brasileño Ferretti, entrenador de los universitarios, por sus logros dentro del futbol mexicano y dijo que a él le gustaría seguir con su crecimiento al frente del conjunto jalisciense.

El entrenador del Rebaño aseguró que le gustaría tomarse un café con el ‘Tuca’ algún día. “El último partido que enfrentamos a Tigres, me acerque a la banca y le dije al ‘Tuca’ que algún día me gustaría tomar un café para hablar de futbol, porque veo la carrera que ha tenido y es admirable. Mantenerse mucho tiempo en un país, trabajando siempre, habla bien de él, pero no solo por lo que hablan los jugadores, sino por el resultado en sí.

“Deseo tener la mitad o un poquito más de la carrera que ha tenido ‘Tuca’ y son esos entrenadores que a la distancia, sin haber tenido la posibilidad de ser entrenador, dejan enseñanza en muchos aspectos. A él y al profe Meza, siempre los nombro, que no los conozco, pero sí los respeto muchísimo”, expresó.