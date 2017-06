¡Amenaza Gignac con irse de México!

El francés ‘tiende la camita’

Tras el percance con un reportero, dice que “si por culpa de la prensa me tengo que ir…me iré”

André-Pierre Gignac tuvo una lamentable reacción luego del papelón que hizo el domingo tras la final contra Chivas y en vez de reconocer su error, amenaza con irse de México, porque dice estar cansado de tanta mentiras.

Gignac no soportó el perder la final y se fue directo al vestidor, no quiso recibir la medalla de subcampeón, pero Mejía Barón lo obligó a regresar a la cancha y ya cuando se retiraba, tuvo un altercado con un reportero de televisa, a quien insultó y le arrojó agua, lo que reportó el periodista.

Y el francés utilizó las redes sociales para dar su versión y amenazar que si tenía que dejar el balompié mexicano por un reportero lo haría.

No hubo autocrítica, al contrario, el francés descargó su frustración:

“Eres un p… mentiroso, si te hubiera pegado estarías todavía en el piso del estadio, créeme. ¿Qué quieres?, ¿engañar a la gente?, ¿quieres fama? ¿más followers en twitter?, ¿no puedes entender la tristeza y el enojo de un jugador después de una final perdida?”.

“Estabas atrás de mí, siguiéndome, gritándome, como un producto, un animal ¿para qué? Para mis molestias me dijiste, ¿qué querías? ¿insultos?, ¿una reacción mala? Ah no ya sé, querías una exclusiva para crecer como periodista”, se lee en un texto que el jugador subió a Twitter.

Después de tratar de justificar su reacción agresiva ante el comunicador, el delantero de Tigres abrió la posibilidad de dejar al equipo y al país. “Vergüenza para la profesión gente como tú. Qué lástima que no te aventé la botella. No soy perfecto y tengo muchos defectos y si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré. Cansado de escuchar mentiras”.

El reportero publicó un día antes que el francés lo golpeó. “He reconocido el gran talento de @10APG siempre…hoy el señor me golpeó por la espalda. Es un mal perdedor”, escribió y ayer agregó diciéndole que “Lo que hiciste después, tú lo sabes perfectamente”.

Parece que Gignac está tendiendo la camita para irse, ahora que al parecer hay una jugosa oferta del Valencia.