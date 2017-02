¡América hunde a La Máquina!

Águilas de América parece resurgir tras doblegar anoche 2-0 a La Máquina de Cruz Azul, con un doblete de Oribe Peralta, en el marco de la jornada 8 del Clausura 2017 de la Liga MX.

Con esta victoria el equipo de Ricardo La Volpe ya cuenta con tres dentro de los últimos cuatro enfrentamientos, mientras que Oribe Peralta les anota por quinta ocasión de manera consecutiva: los celestes son clientes de los azulcremas.

Un partido donde si bien el funcionamiento de Águilas está muy lejos de lo deseado por los americanistas, lo mejor de anoche es que fueron contundentes y Oribe Peralta aprovechó las que tuvo.

Enfrente La Máquina de plano no mete la pelota en el marco rival, fallando jugadores como Martín Cauteruccio, Jorge Benítez y Rafael Baca, claras opciones de anotar mientras se ahogaba el grito de júbilo en las abarrotadas tribunas del estadio Azteca.

EL JUEGO

Si el cuadro celeste fuera contundente no habría tenido mayor problema para ganar este juego, sin embargo no tiene gol y más allá del penal que no le marcaron, sin definición al frente es complicado aspirar a algo.

Antes del gol que abrió el marcador, el cual debió anularse por una falta del paraguayo Bruno Valdez sobre el argentino Christian Giménez, la visita había sido mejor.

De hecho tuvo para adelantarse en una jugada en la que al paraguayo Jorge Benítez le cayó un rebote a la altura del manchón penal y de manera increíble envió su disparo a un costado al minuto 25.

Los de casa habían llegado con menos claridad, pero se adelantaron en la pizarra en un tiro de esquina por derecha a primer poste donde Oribe Peralta se levantó para conectar un cabezazo al minuto 29, el cual debió anularse por la infracción de Valdez sobre el Chaco y del mismo Cepillo al montarse sobre un rival para su remate.

A partir de ese momento el juego fue de toma y daca, Jesús Corona salvó su meta en dos ocasiones a disparos del argentino Silvio Romero, en tanto que el portero Agustín Marchesín tapó con el pie un mano a mano con Benítez para irse así al descanso.

SE LA PERDONAN

Para el complemento se dio la otra acción polémica del juego cuando Marchesín derribó dentro del área al chileno Martín Rodríguez, acción que no se decretó como penal.

Instantes después, ya con unas Águilas echadas atrás, Rafal Baca tuvo el tanto del empate en un rebote que lo dejo dentro del área y de frente a la portería, pero le pegó mal al esférico que le cayó dócil al portero.

VÍA CONTRAGOLPE

Pese a que sólo buscó hacer daño al ataque por la vía del contragolpe, el juego le quedó en bandeja de plata a los azulcremas tras la expulsión por doble tarjeta amarilla del chileno Enzo Roco al minuto 73.

Pero ni así se lanzaron para liquidar el juego, al contrario Ricardo La Volpe decidió fortalecer su defensa con el ingreso de Gil Burón y sacar al argentino Silvio Romero.

A ocho minutos del final y con un Cruz Azul prácticamente entregado, América finiquitó el juego en un balón recuperado en medio campo y que el ecuatoriano Renato Ibarra por derecha habilitó en sector contrario a la llegada de Oribe.

Así sin marca controló para cruzar su remate lejos del vuelo de Corona, al minuto 82, para hacer olvidar un poco el revés sufrido en el clásico nacional.

NO HAY QUINTO MALO

‘El Cepillo’ Peralta tiene de cliente al Cruz Azul, anotando su quinto gol en forma consecutiva para igualar al paraguayo Salvador Cabañas metiéndole pepinos a los celestes. Oribe ya tiene diez tantos contra La Máquina, por nueve de Cabañas.

Por su parte América en los últimos cuatro enfrentamientos ha ganado tres partidos y perdido una, comenzando una nueva paternidad sobre los cementeros.

POLÉMICA ARBITRAL

Malito el arbitraje de César Ramos Palzuelos. En el primer gol de Peralta, éste y Bruno Valdez cometen faltas simultáneas sobre distintos defensas celestes. Luego en el complemento, al 49′, Agustín Marchesín le comete una clara pena máxima a Martín Rodríguez que el soplalitos no se atreve a sancionar.

SE ACERCA A TIERRA PROMETIDA

Con esta victoria, América escala en la tabla de posiciones para acumular diez puntos, aunque todavía no se mete a zona de liguilla. Pero toma un respiro y hará que regrese la calma, luego de haber perdido el clásico nacional con Chivas.

HUELE A MÁQUINA QUEMADA

Enfrente el equipo Cruz Azul se queda con seis unidades en el lugar 17 de la clasificación general, quedando prácticamente con la necesidad de tener un cierre perfecto como para poder meterse en la fiesta grande.

Pero no sólo se quedaría sin su sexta liguilla en forma consecutiva, encima sigue en caída libre en la tabla de descenso y ya sólo le separan diez puntos con respecto al Morelia, último lugar en los cocientes.

REDOBLAN SEGURIDAD

Luego que la semana anterior se suscitó un lamentable hecho de violencia en el estadio Luis Pirata Fuente, la seguridad en el Azteca para el partido entre América y Cruz Azul fue minuciosa, al grado que impidieron el acceso a aficionados con el rostro pintado de los colores de su equipo preferido.

La revisión en las puertas de ingreso era intensa, nadie pasaba con algún objeto prohibido como cinturones, corta uñas, mochilas o anillos de gran tamaño, casi tan estrictos como los filtros de seguridad en aeropuertos.

Previo al duelo se detuvieron a unos 200 barristas de La Sangre Azul, tras liarse a golpes con la policía, que de inmediato tuvo apoyo de los granaderos para controlar a los rijosos e impedirles el acceso.

ESTADÍSTICAS

AMÉRICA 2-0 CRUZ AZUL

Estadio: Azteca

ÁRBITRO: César Ramos

ASISTENTES: José Luis Camargo y Christian Kiabek

ALINEACIONES

AMÉRICA

1 Agustín Marchesín

2 Paolo Goltz

12 Pablo Aguilar

15 Osmar Mares

18 Bruno Valdez

21 Daniel Guerrero

7 William Da Silva

11 Michael Arroyo

(31 Carlos Quintero 81′)

30 Renato Ibarra

9 Silvio Romero

(3 Gil Burón 79′)

24 Oribe Peralta

(297 Ricardo Marín 87′)

DT: Ricardo La Volpe (Arg)

CRUZ AZUL

1 Jesús Corona

4 Julio César Domínguez

6 Julián Velázquez

26 Enzo Roco

5 Francisco Silva

10 Christian Giménez

13 Ángel Mena

14 Martín Rodríguez

22 Rafael Baca

(24 Víctor Zúñiga 80′)

7 Martín Cauteruccio

(8 Gabriel Peñalba 88′)

27 Jorge Benítez

(2 Omar Mendoza 46′)

DT: Francisco Jémez (Esp)

AMONESTADOS

A: Guerrero 70′, Mares 71′

CA: Rocco 27′ y 73′, Cauteruccio 65′, Gimenez 77′

EXPULSADOS

A: No tuvo

CA: Roco 73′

GOLES

1-0 Minuto 29: Tiro de esquina de Arroyo por la punta izquierda al primer palo, donde Oribe Peralta remata de cabeza encimando a un zaguero, mientras Valdez empujaba a otro defensa con el balón en disputa.

1-0 Minuto 82: Renato Ibarra filtra el juego hacia el interior del área por costado izquierdo, donde Peralta controla y cruza a Corona sobre el poste contrario.