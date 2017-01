¡América, nada especial para el Tuca!

SE REEDITA LA FINAL QUE GANÓ TIGRES EN LA J3

No alarma, pero preocupa la derrota sufrida frente al Atlas

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Han pasado 20 días del duelo entre Tigres y América en donde Ricardo Ferretti pudo celebrar su partido mil con el título de Liga MX del Apertura 2016, pero enfrentar de nuevo a las Águilas en la jornada tres del Clausura 2017 no le genera ningún sentimiento.

“Enfrentar al América, a Jaguares, a Puebla, a Toluca, a Pumas para mí es un orgullo, es una oportunidad de enfrentar a buenos equipos, no hago menos a nadie para no hacer más a nadie, todos merecen mi respeto, lo he demostrado a la largo de mi carrera”.

Ferretti señaló que su equipo no debe permitir tener otra derrota, luego de sufrir el primer descalabro del torneo tras caer 2-0 frente al Atlas.

“No es para alarmarse, sí para preocuparse. Somos un equipo grande, somos el campeón y no nos podemos dar el lujo de perder partido por ser el actual campeón. Tenemos que pensar en el presente para después acceder a la Liguilla y después ir por otro título”.

En cuanto al equipo, el defensor mexicano Hugo Ayala no entrenó al parejo de sus compañeros debido a que presentó un cuadro gripal.