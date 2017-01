América no mostró interés

DICE AVILÉS HURTADO

Preferible quedarse donde lo cuidan, que ir adonde no lo motivan, ni le hablan

TIJUANA, BC.- Ya salió el peine. El delantero de Xolos de Tijuana, Avilés Hurtado, dio a conocer el motivo por el cual se quedó con el equipo canino y desestimó el interés de Ricardo La Volpe por llevárselo al América: la falta de interés de los capitalinos.

El atacante de los perros aztecas fue claro al señalar que esa situación fue definitiva, porque no le motiva estar en un club donde no le hablan.

Avilés Hurtado especificó que no tuvo contacto con Ricardo Peláez, ni con nadie de la dirigencia americanista.

Previo al cierre de rergistros, se dijo que América daba a Darwin Quintero o a Rubens Sambueza a cambio de Avilés Avilés, pero hasta ahí. “Jorge (Hank) me hizo saber cómo estaba la negociación, lastimosamente no hablé con ningún miembro de la directiva del América, entonces por ese lado no te motiva mucho llegar a una institución donde nadie te habla”, dijo el colombiano naturalizado mexicano.

Aunque aceptó que de alguna manera le hubiera gustado formar parte de la disciplina de las Águilas, porque “América es uno de los clubes más grandes del continente. Cualquier jugador desearía jugar en ese equipo”.

CONTENTO EN XOLOS

Hurtado dijo que ese tema ya lo cerró, no hubo contacto ni nada y ahora queda feliz en Xolos.

“Estoy contento con lo que vengo haciendo acá, de pertenecer a esta gran institución y espero seguir aportando lo máximo de mí. Valoro el gran apoyo que me ha dado la afición de Tijuana, desde el primer momento que llegué, la gente me ha hecho sentir muy bien. Logramos hacer un torneo sorprendente. Nos adaptamos rápido y me siento muy bien acá. Estoy muy contento de pertenecer a esta institución y espero seguir aportando lo máximo a este club”, culminó.