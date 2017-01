América no puede volverse loco

ÉDSON ÁLVAREZ Y EL PAR DE REVESES

Se avecina intenso trajín para el equipo de La Volpe, comenzado con Tiburones, mientras que cierran con Chivas

Aún cuando Águilas de América liga un par de reveses en igual número de juegos en este arranque, el juvenil zaguero Édson Álvarez asegura que no es para volverse locos pues el equipo tiene plantel para tomar vuelo en lo que resta del Clausura 2017 de la Liga MX.

El equipo que dirige el argentino Ricardo Antonio La Volpe pospuso su duelo de la fecha 1 frente a Jaguares para el próximo 7 de febrero en el estadio Víctor Manuel Reyna de Chiapas, pero después perdió con Toluca 2-1 y con el campeón Tigres por 4-2

“No hay que volvernos locos, son las primeras dos fechas, no es el inicio que esperábamos pero tenemos muy en mente los objetivos que tenemos. Es cuestión de tiempo y paciencia, creo que las cosas se van a dar”, vislumbra el zaguero central.

Previo al entrenamiento de ayer Ricardo Peláez Linaras comandó una charla con el plantel y cuerpo técnico, no sólo en aras de ponerse en sintonía en lo futbolístico para vencer el siguiente sábado a Tiburones de Veracruz en el estadio Azteca, sino también en aras de cerrar filas luego de la fricción entre el argentino Pablo Goltz y el paraguayo Pablo Aguilar durante el partido de visita contra Tigres.

“Tuvimos una charla entre nosotros, se hablaron de muchas cosas, lo importante es que veo al equipo muy unido, con ganas de trascender. También como comentábamos, no es para volverse locos por el mal inicio”, puntualizó Álvarez.

Incluso Álvarez considera que con la llegada del paraguayo Cecilio Domínguez el equipo americanista tendrá un revulsivo, aunque no neceariamente llega como un salvador.

“Es muy difícil cargarle la mano a Cecilio, creo que es un jugador que en cualquier momento te hace muchísima diferencia de tres cuartos para arriba, vamos a trabajar con él, entendernos, no hemos trabajado en cuestiones tácticas, no va también por ahí de dejarlo en sus manos. Es un equipo y todos tenemos que jalar parejo”.

A partir de este sábado América jugará siete partidos entre Liga MX y Copa Corona MX durante veinte días.

El trajín lo comienza con Tiburones el próximo sábado en el estadio Azteca mientras que lo cierra frente a Chivas en Guadalajara el 18 de febrero, etapa que podría ser definitiva en el futuro de La Volpe si no termina por levantar, pues si a Ignacio Ambriz dando buenos resultados no le tuvieron paciencia, no puede esperar ser menos para el timonel argentino.