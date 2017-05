Amistad a prueba de todo

Este miércoles el canal Lifetime estrena Eternamente amigas, emocionante historia que simboliza el valor y el poder de la amistad

El canal Lifetime se complace en anunciar el esperado estreno de“Eternamente Amigas, la adaptación de la famosa película Beaches de 1998, que trata sobre la entrañable amistad que construyen dos mujeres C.C. Bloom (Idina Menzel) y Hillary Whitney (Nia Long), quienes luego de haberse casualmente conocido en las playas de Los Angeles, comienzan una gran amistad.

A pesar de sus diferentes estratos sociales y estilos de vida, más la distancia que las separan se convertirán en inseparables amigas quienes se impulsarán la una a la otra para realizar sus sueños.

La consagrada versión original de Eternamente Amigas de 1988 contó con los protagónicos de Barbara Hershey como Hillary y Bette Milder en el rol de CC. En esta nueva y contemporánea adaptación para la televisión, dirigida por Allison Anders y protagonizada por Idina Menzel (Frozen/ Rent) ganadora de un premio Tony- y Nia Long (Big Mamma) -3 veces ganadora del premio NAACP -; la amistad, la hermandad y el poder de las mujeres son los temas que se vuelven a tratar 30 años después, para una nueva generación.

Idina Menzel interpreta el papel de C.C. Bloom, una cantante que lucha por tratar de llevar adelante su carrera en Los Ángeles hasta que es descubierta por un director que le hace dar su primer gran salto. Por su parte, Long interpreta a Hillary Whitney, la hija de un prominente abogado de derecho civil que lucha por encontrar su propio destino. Ambas, se conocen en fortuitamente en las playas de Venecia y, desde ese entonces, se embarcan en una inesperada relación de amistad que se sostiene durante décadas.

Idina, la ganadora del Tony en 2014 por la voz de Elsa en Frozen, trae su talento musical también a Eternamente Amigas, presentando un giro musical nuevo y moderno para la nueva versión de C.C y donde también la actriz interpreta los clásicos y más entrañables temas musicales como The Glory of Love, y el hit The Wind Beneath My Wings.

“Esta es una hermosa película. Vi la original de 1998 con Barbara Hershey y Bette Midler en la secundaria con dos de mis amigas y recuerdo que lloramos en el cine. Estas dos mujeres, especialmente Bette Midler para mí, fueron ídolos toda mi vida. Sigo inspirándome en ellas. Como intérprete, al tener un papel así, intentas ver cómo podés aprender y ejercer tus talentos y arte. Simplemente, y no es un juego de palabras, sentí que pude extender mis alas en este rol”, aseguró Idina Menzel.

Por su parte, Nia Long asegura: “Definitivamente fue desafiante y divertido, pero hubo escenas donde tuvimos que realmente enlazarnos como mejores amigas. Fue bastante natural. Sentí que realmente teníamos una comprensión de la vida, y ambas tenemos nuestras mejores amigas y somos madres. Así que muchos de los temas de la película resuenan con bastante facilidad, y se trata de hacer la escena propia y honrar a la película original”. “Esta es una película realmente sobre la amistad, la hermandad y sobre el poder de las mujeres”, concluyó.

Eternamente amigas es una producción original de A+E Studios dirigida por Allison Anders (Ring of Fire). Los productores ejecutiva son Denise Di Novi (Crazy Stupid Love) y Alison Greenspan (If I Stay) y esta adaptación para la pantalla chica estuvo a cargo de los guionistas Nikole Beckwith (Stockholm, Pennsylvania) y Bart Baker (Honeymoon with Harry), basada en la novela de Iris Rainer Dart.