AMLO habla de traición en mensaje velado a Monreal

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en Morena lo importante no son los cargos públicos, sino encabezar la transformación del país.

En un video difundido a través de redes sociales durante un mitin en Tecate, Baja California, el político tabasqueño emitió un discurso que algunos interpretaron como un mensaje para Ricardo Monreal.

“Hay quienes ocupan cargos y se echan a perder. Dicen que cuando no se tiene ideales, cuando no se tienen principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, no puedo decir otra cosa, los vuelve locos”, señaló.

Manifestó que hay quienes se suben a un ladrillo, se marean y se echan a perder.

“Hay casos en donde el movimiento ha apoyado a que lleguen a gobernadores y antes de que cante el gallo, ya nos están traicionando”, subrayó.

Al finalizar el encuentro, trascendió que se le cuestionó respecto a si había ruptura al interior de Morena, lo cual negó.

“No y no deseamos eso, queremos la unidad”, mencionó

Se espera que este domingo durante la realización del Consejo Nacional, el tema pueda ser abordado.

Comparte esto: Facebook

Twitter