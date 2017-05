Apoyo total al Pelado

Vergara dará continuidad al proyecto

Espera que se quede los próximos 25 años

El personaje de moda en las Chivas es el entrenador argentino Matías Almeyda, quien ha sido motivo de elogios de parte del polémico dueño del equipo tapatío, Jorge Vergara, que es enfático al señalar que espera que el sudamericano se quede en Guadalajara mucho tiempo. “Que se quede en Chivas los próximos 25 años”, afirma.

Vergara no escatimó elogios al cuerpo técnico y jugadores. “Yo no soy el responsable, son Matías y el equipo, yo ayudé en todo lo que pude, en todo lo que me pidió, los protagonistas son ellos, me da mucho gusto ser parte de este equipo, porque somos un equipo bien hecho, bien formado, cada quien hace lo que le toca y logramos el resultado. Este equipo tienen mucho corazón, respeto y compañerismo. Es el principio y el fin, el fin de una época muy difícil que tuvimos hace dos años y el principio de una época gloriosa’, dijo el empresario.

UN GRAN LÍDER

Sin ocultar la emoción aunque manteniendo su habitual ritmo al hablar, Vergara no paró de elogiar a Matías Almeyda. “Tácticamente le ganó al Tuca, le jugó como tenía que jugarle. En la parte emocional, es un gran líder que conoce a su gente, a cada uno de ellos, les ayuda, los apoya, los desarrolla, les tiene paciencia, tiene muchas cualidades en ese sentido. Es un técnico muy completo y muy sabio, a pesar de su edad”.

“No hay mucha gente como Matías por ahí, gracias a Dios, la oportunidad se dio, agradezco la oportunidad de haberlo conocido y de que se haya quedado con nosotros. En cuanto a la paciencia, es muy fácil tenérsela a gente como Matías, una persona que es congruente, humilde, clarísima en sus objetivos y que tiene tanto cuidado con su gente como lo debe tener un técnico, con mucho profesionalismo, mucha competitividad, no hay envidias”, dijo.

VAN POR EL BICAMPEONATO

Asegura que buscarán el segundo campeonato al hilo por lo que envió un mensaje al resto de los equipos, principalmente al rival odiado, el América. “Que se preparen mucho, porque nosotros estamos muy preparados para repetir el campeonato la temporada que entra”.

“La intención es mantenernos campeones y hacer para eso lo que sea necesario, ¿qué es necesario?, el lunes que entra lo platicó con Matías que ya se fue de vacaciones. Vamos a ver qué es necesario y lo vamos a apoyar en todo”.

“Para mí significa que los mexicanos demostramos que somos capaces de hacer lo que nos proponemos hacer en cualquier tipo de actividad, creo que esto demuestra que el futbol mexicano puede ser mexicano, sin necesidad de extranjeros o casi sin necesidad de extranjeros, creo que podemos desarrollar muchos jóvenes si tenemos la paciencia y, obviamente, el tiempo y el dinero para hacerlo”, dijo el empresario.