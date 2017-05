Aprende de los grandes

Confiesa Mon Laferte que, a pesar de no estudiar música, el estar a lado de grandes como Juanes o Enrique Bunbury le aportó y ayudó mucho para crecer como cantautora y eso se nota en su nueva producción La trenza

La cantautora chilena Mon Laferte aseguró que con “La trenza”, su más reciente producción discográfica, además de tener la oportunidad de cantar al lado de voces masculinas que admira, obtuvo nuevos conocimientos en torno a la música y a la industria misma.

En charla con los medios, previo a su actuación en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Laferte expresó: He sido muy afortunada porque he tenido la oportunidad de grabar con casi todas las personas que admiro y en este caso tengo un dueto con Juanes (Amárrame), Manuel García (Cielito de abril) y Enrique Bunbury (Mi buen amor).

“Yo no estudié música, pero he aprendido mucho en este disco, entre otras cosas a encontrar el sonido. Me gusta tomar riesgos pero me dejo llevar por el corazón”, mencionó la también autora de éxitos como Tu falta de querer.

Emocionada y agradecida por la respuesta de sus seguidores, jóvenes de entre 18 y 28 años, Laferte hizo énfasis en que de todos los artistas con los que ha trabajado ha aprendido más de lo que puede expresar y confesó que es fan del cantautor y actor uruguayo Jorge Drexler, con quien le gustaría colaborar “para entrar al mundo de las décimas y aprender un poco de eso”.

Tras mencionar que es una cantautora a quien no le gusta encasillarse y responderle sólo a un nicho de público, compartió que es una mujer a quien le gusta sumir retos y navegar contra corriente.

Muestra de ello es “La trenza” en la que lo mismo canta rock & roll que cumbia, como es el caso de “Amárrame”, tema que interpreta al lado de Juanes y que da nombre a su gira internacional “#AmárrameTour”, que recorrerá ciudades de Estados Unidos, México, Perú, Canadá, Chile, Colombia y Argentina.

En México debido al “sold out” que consiguió para el 6 de octubre próximo, se abrió una fecha más, el 5 de octubre, cuyos boletos ya están a la venta.

Respecto a la diversidad musical que convive en este disco, mencionó que tiene lugar a partir de sus gustos musicales. “Soy melómana desde chiquitita y en casa escuchaba desde Led Zeppelin por mi mamá; pasando por Janis Joplin y Violeta de la Parra por mi papá, y Los Panchos y Juan Gabriel por mi abuelita”.

“Hay una gama musical muy amplia y creo que también responde a una generación mucho más desprejuiciada con la vida, la música y las persona. Creo que hoy en día hay más tolerancia y creo en la multiculturalidad, y la música eso se refleja por eso prefiero explorar otros géneros y no sólo el rock”, compartió Laferte, quien este 2017 celebra 10 años de haber llegado a vivir a la Ciudad de México.

LLENA DE ORO

No sólo los fans de Mon Laferte fueron celebrados con la presentación en vivo de “La trenza”, sino también la misma cantautora quien recibió cuatro certificaciones de parte de su disquera.

Disco de Oro por su sencillo “Amárrame”, Disco de Oro por álbum “La trenza” a dos semanas de salir a la venta; reconocimiento por más de 100 millones de vistas por “Tú falta de querer”, y Disco de doble Platino más Oro por su disco “Vol. 1”. (NOTIMEX)