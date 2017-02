Apuesta cancelada

Concluyen Canelo y Julito gira de medios en Los Angeles

El tapatío asegura que noqueará al sinaloense en ocho

LOS ÁNGELES, EUA.- Tras una semana que vino de menos a más en intensidad, Julio César Chávez Junior y Saúl “Canelo” Álvarez terminaron con su gira de medios, listos para comenzar sus campamentos y volver a encontrarse en Las Vegas, donde pelearán el próximo 6 de mayo.

En la Plaza México de esta ciudad y ante cientos de aficionados que se entregaron a los dos pugilistas, “Julito” y “Canelo” se vieron por última vez y lanzaron sus últimos golpes verbales, frente a frente, acompañados de sus respectivos equipos de trabajo.

“Dije que lo iba a noquear en el round ocho y lógicamente, si le gano y no hay revancha, voy a pelear con (Gennady) Golovkin, porque yo nunca le he rehuido a ningún peleador”, dijo Chávez Jr., que una vez más lanzó esa “crítica” a su rival.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano indicó que la rivalidad con Álvarez es real, “no payasadas ni estamos jugando”, seguro de que realizará una gran preparación para demostrar que puede ganarle a cualquiera.

“Canelo”, quien reconoció a J.C. Chávez Sr., como su ídolo, dijo que la rivalidad se hace más grande con la pelea, la cual será de riesgo para él, por la situación del peso, pactada en 164.5 libras, pero emocionado de que llegue el 6 de mayo.

Y aprovechó para mandarle un “recado” a “GGG”, pues dijo que “ya está el contrato en las manos de su gente, no me preocupa eso, respeto a mi rival, es lo que tengo enfrente, lo único que me interesa, después veremos”.

También estuvo el promotor Óscar de la Hoya, satisfecho por haber hecho posible la pelea, “orgulloso de promoverla, mucha alegría y orgulloso de presentarle al mundo un evento como este en Las Vegas y que todo el mundo va a ver”.

Junto al “Canelo” estuvieron su entrenador y mánager, Eddy y Chepo Reynoso, de manera respectiva, mientras que por el “Junior” estuvo su papá, quienes posaron para la fotografía junto a los pugilistas, la última de la gira.

Por la tarde, durante la visita de ambos pugilistas a un programa de televisión, se tocó el tema de la apuesta millonaria entre ambos, algo “poco ético”, dijo el legendario Chávez, quien recalcó que la batalla debe ser por el orgullo, por lo cual quedó cancelada.

“No queremos el dinero de ‘Canelo’ la verdad, no nos interesa, nos interesa el prestigio, nos interesa la gloria, nos interesa el orgullo que es lo más importante en esta pelea, dijo “JC”, mientras que Saúl y el “Junior” estuvieron de acuerdo y no habrá apuesta.