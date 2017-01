Apuesta CDMX por prevención en combate de diabetes

Al menos 10 millones de personas padecen diabetes a nivel nacional y de esta cifra, el 13 por ciento habitan en la capital del país, aseveró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Por ello, señaló, el Gobierno de la Ciudad de México continúa reforzando las acciones de prevención ante padecimientos como sobrepeso y la obesidad con la campaña Tenemos la Diabetes en la Mira y diversas iniciativas para generar hábitos saludables en la población, ya que actualmente existe un número considerable de personas en la fase denominada prediabetes.

Durante la primera sesión ordinaria del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, precisó que la citada campaña cuenta con la asesoría del Consejo.

El mandatario capitalino detalló que se distribuirán los libros ¡Educación para la Salud! en escuelas de nivel primaria, además de instalar más gimnasios urbanos y Kioskos de la Salud.

Destacó que otra parte importante será seguir promoviendo el Semáforo de la Alimentación, módulos de atención a la obesidad en las 16 delegaciones, unidades de detección oportuna en 12 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y dos más en la Central de Abasto de las CDMX, dos Centros Especializados en el Manejo Integral de la Diabetes y las dos Clínicas de Cirugía Bariátrica.

“Debemos cerrar filas en los diferentes gobiernos de los estados, porque no es un tema menor, no va a haber presupuesto de salud que alcance y que nos aguante en ningún gobierno, si nosotros no logramos que se frene en todo el país”, dijo.

En este sentido, hizo un llamado a la población a realizarse un examen médico anual para conocer sus niveles de glucosa y disminuir las complicaciones de salud asociadas con la diabetes, que representan un reto importante, pues los pacientes pueden presentar pérdida de visión, insuficiencia renal e incluso amputaciones que afectan significativamente su calidad de vida y el costo de su atención.

Subrayó que en la Ciudad de México ya disminuyó el ritmo de crecimiento de obesidad y sobrepeso, la reducción más sensible en los indicadores corresponde a niños y niñas entre 5 y 12 años, en este sector de la población el sobrepeso disminuyó de 23 a 15 por ciento.

Por su parte, el secretario de Salud (SEDESA) capitalino, Armando Ahued Ortega, apuntó que las sinergias que se han logrado con otras instancias del Gobierno de la CDMX y federales, así como con empresas privadas y organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, han permitido ser más efectivos en cuanto a la utilización de recursos y tiempos.

“Sabemos que los resultados de nuestro esfuerzo solo se podrán valorar adecuadamente en mediano plazo, pero las estrategias que hemos adoptado y los pequeños cambios positivos en algunos indicadores, nos permiten señalar que vamos en el camino correcto”, indicó.