Archie y sus amigos dicen adiós

La serie Riverdale, basada en los personajes del popular cómic de la década de los cuarenta Archie, llegará a su fin este miércoles con el décimo segundo y último capítulo.

A través de Warner Channel, el público millenial latinoamericano pudo conocer a Archie Andrews, Betty Cooper y Veronica Lodge, quienes afrontaron el paso de la adolescencia a la adultez mientras revelaban algunos secretos e intrigas de su pueblo.

Así, luego de 12 episodios, la señal emitirá el final de esta serie y el público sabrá qué fue lo que realmente pasó con “Jason Blossom”, quien fue hallado sin vida al inicio de esta aventura.

Si bien en Estados Unidos se confirmó una segunda temporada, Warner, a través de un comunicado, dio a conocer que esta noche a las 21:00 horas la región se despedía de Riverdale.

Conservando la esencia del material original, Riverdale retoma los célebres personajes de Archie, una prolífica y exitosa serie de cómics y libros juveniles creados por John L. Goldwater y el dibujante Bob Montana, que vienen siendo publicados por Archie Comics Publications desde la década del 40.

En esta puesta al día del clásico para una nueva generación, el adolescente Archie Andrews y su heterogéneo grupo de confidentes y rivales afrontarán el paso a la adultez en medio de una enrarecida atmósfera pueblerina, donde nada es lo que parece y donde los secretos y las intrigas están a la orden.

El elenco lo integran los talentos juveniles K.J. Apa (A Dog’s Purpose) como Archie Andrews, Lili Reinhart (The Good Neighbor) como Betty Cooper, Camila Mendes como Veronica Lodge, Cole Spouse (The Suite Life of Zack and Cody) como Jughead Jones, Madelaine Petsch (The Curse of Sleeping Beauty) como Cheryl Blossom, Casey Cott como Kevin Keller, Ashleigh Murray (Deidra & Laney Rob a Train) como Josie McCoy, Ross Butler (Teen Wolf) como Reggie Mantle, Shannon Purser (Stranger Things) como Ethel Muggs, Sarah Habel (Rush, Whip it) como Miss Grundy, y Marisol Nichols (Teen Wolf) como Hermione Lodge; junto a experimentados actores como Mädchen Amick (Twin Peaks, American Horror Story), en el papel de Alice Cooper, Luke Perry (Beverly Hills 90210) como Fred Andrews y Molly Ringwald (Pretty in Pink) como Mary Andrews, entre otros.

El productor y guionista Roberto Aguirre-Sacasa es el showrunner y responsable de este proyecto que tiende un nuevo puente entre dos medios que en la actualidad están más relacionados desde la temática de los superhéroes. Algunos de sus créditos son la nueva versión del clásico del terror Carrie y el suceso musical Glee. Además, es CCO (Chief Creative Officer) de Archie Comics, con lo cual resulta una voz autorizada para llevar adelante esta adaptación a la TV. También trabajó para Marvel Comics.

Además de Berlanti y Aguirre-Sacasa, los restantes productores ejecutivos de Riverdale son lexperimentados Sarah Schechter (Supergirl, Arrow, Flash), Jon Goldwater (Sabrina: Secrets of a Teenage Witch) y Michael Grassi (Supergirl, Lost Girl).

En el contexto del lanzamiento de la serie en los EEUU, donde se observa una interesante recepción de parte de la audiencia local que le ha valido la pronta confirmación de una segunda temporada, Riverdale es la punta de lanza de un acuerdo integral entre Warner Bros. Television y Archie Comics para desarrollar en forma conjunta varios contenidos para televisión basados en las diversas propiedades de la casa editorial, incluyendo los superhéroes de la colección Dark Circle Comics.

LA HISTORIA

El final del apasible y bucólico verano en Riverdale se ve súbitamente conmovido a partir de la aparición sin vida del joven Jason Blossom, exactamente el 4 de julio. En un pueblo aparentemente perfecto y en el que nunca sucede nada, este crimen viene a desenmascarar una trama que subyace bajo la cara amable que todos eligen mostrar en sociedad.

En ese contexto tan particular, donde el asesinato de un compañero se suma a las inquietudes propias del paso de la adolescencia hacia la adultez, Archie descubre que su verdadera pasión es la música, vocación que lamentablemente choca con el deseo de su padre. Entusiasmado, Archie comparte su decisión de vida con su vecina y compañera de colegio Betty Cooper, secretamente enamorada de él.

Entretanto, llega al pueblo la magnética Veronica, quien pronto captura la atención de todos, incluido Archie. A pesar de que queda en evidencia que ambas muchachas han puesto los ojos en el mismo chico, Betty y Veronica se hacen amigas. Su relación se profundiza cuando enfrentan juntas a la provocadora y hostil Cheryl, de quien se sospecha podría estar ocultando información relacionada con la muerte de su hermano gemelo Jason.