Arremete Humberto Moreira contra su hermano, se va a quedar solo, afirma

SALTILLO, Coah.- El ex dirigente del PRI y candidato a diputados local por el Partido Joven-Humberto Moreira, arremetió contra su hermano, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al afirmar que “se va a quedar solo” cuando termine su mandato.

“Al gobernador no lo va a seguir nadie, ni su sombra, habrá que traer a Discovery Chanel para que investigue cómo un hombre no hace sombra”, expresó con ironía.

En entrevista, tras emitir su voto, Moreira mencionó que su expulsión en el PRI “es rara”, porque no le notificaron oficialmente de su suspensión de derechos como militante, menos aún de una expulsión.

“Aquí estuve esperando en la casa que me llegara algún mensaje, algún correo, pero nada, antes si me llegan las invitaciones, pero ahora nada, luego le voy a pedir una explicación al dirigente priista, Enrique Ochoa Reza”, remató.

Sobre el proceso electoral, Humberto Moreira manifestó que si el el ex dirigente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, no tuvo culpa en la pasada derrota electoral del PRI, asumió como propio el fracaso, “Ochoa Reza debe irse a su casa de inmediato, sino alcanza triunfos importantes de este domingo”.

“Si gana igual que yo lo hice, por el 62 por ciento, que lo carguen en hombros y lo suban así por la escalinata del partido, como un gran triunfador, pero sino, por orgullo, por dignidad, que ose te su renuncia mañana mismo”, demandó.