Asamblea Constituyente se integrará por 99 diputados

A tan sólo seis días de que se instale la Asamblea Constituyente, prevalecen las dudas respecto al órgano que habrá de aprobar la primera Carta Magna de la Ciudad de México y es que sólo estaría integrada por 99 diputados y no por 100 como lo establece el Decreto en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.

En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena decidió renunciar al espacio que se le había designado y se barajeaba la posibilidad de reasignar este espacio, sin embargo, fuentes de la propia Junta de Coordinación Política y de la bancada confirmaron que ese espacio no será ocupado.

“En Morena se tomó la decisión de no tomar este espacio (…), decidimos no aceptar en función de que no estamos de acuerdo en que haya diputados Constituyentes designados (…) Consideramos que la vía para obtener el espacio debía ser el voto ciudadano”, señaló la diputada federal por la Ciudad, Ariadna Montiel.

Añadió que el último día del periodo ordinario que culminó en abril de este año, se aprobó el acuerdo por el que sólo se enviarían trece nombres de los catorce que correspondían a la Cámara de Diputados para la integración de dicho órgano, por lo que ese espacio quedaría vacío.

En el caso del Senado de la República, algunas fuentes revelaron que será hasta la sesión del próximo martes cuando quede definida la integración de sus 14 espacios, ya que hasta el momento hay dos pendientes, uno correspondiente al PRD ya que la propuesta de Armando Ríos Piter no fue aprobada por dos terceras partes del Pleno, y el espacio que corresponde a la bancada del Partido del Trabajo, que también rechazó ocuparlo.

De igual modo, se contempla la posibilidad de reasignar dos lugares más, ya que uno correspondiente al PRI era ocupado por la senadora Ana Lilia Herrera, quien ahora se desempeña como secretaria de educación en el Estado de México y otro correspondiente a la fracción del PVEM, ya que es muy probable que el ahora presidente del Senado, Pablo Escudero, tampoco pueda cumplir con esta encomienda.

Otros doce espacios aún están por definirse, los correspondientes a la Presidencia, a cargo de Enrique Peña Nieto y del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quienes habrán de designar a seis cada uno.

En el caso de la Presidencia, no se han manejado nombres y aunque se ha insistido al jefe de gobierno en más de una ocasión que revele a quienes podrían representarlo, se ha limitado a decir que será unos días antes cuando los dé a conocer.

Por lo que hasta ahora solo se conoce de forma certera a 83 de los 99 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente, hay que destacar que el decreto no limita que algún funcionario pueda desempeñarse como Constituyente.

En este sentido, tanto Herrera, como Escudero podrían seguirse desempeñando como Constituyentes, o en el caso de que Mancera Espinosa decidiera incluir a algún miembro de su gabinete.

El artículo séptimo transitorio del Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, bajo el cual se establece la integración y operación del Constituyente, no contempla una fecha límite para la designación de sus integrantes, empero sí señala que su instalación habrá de realizarse el 15 de septiembre y que para ella habrá de designarse una Mesa de Decanos con los cinco diputados de mayor edad, tal como se establece en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta Instaladora también tendrá a su cargo el conducir los trabajos para la aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser aprobado dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea.

Otro tema pendiente es si habrá o no división de grupos parlamentarios. En junio de este año, Ovaciones entrevistó al Secretario Técnico del Grupo Redactor, Manuel Granados, quien expuso que lo ideal sería conducir las labores por grupos temáticos y no por partidos.

“Que cada grupo temático sea el que defienda y discuta los planteamientos de la Constitución y eso sea lo que quite las cosquillas partidarias de discusiones estériles”, dijo.

El Decreto menciona que se deberán crear, al menos, tres comisiones para la discusión y aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución.