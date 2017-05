Asegura PRI que es posible lograr un mejor México a través del deporte

Con la presencia de deportistas profesionales y amateur de varias disciplinas, ex medallistas olímpicos y paralímpicos, se instaló la primera mesa de la Comisión del Deporte del Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente de la Comisión del Deporte del CPN del PRI, Pablo Fernández del Campo, pidió que el tema del deporte y la recreación sean considerados aspectos prioritarios en el contenido de los Documentos Básicos priistas.

“La Comisión Temática y de Dictamen del Deporte del Consejo Político Nacional, contribuirá con propuestas, análisis constructivo y soluciones tangibles y realizables, pero sobre todo deberá ser incluyente y transversal”, dijo.

Puntualizó que es necesario llevar a cabo acciones para fomentar el deporte desde la niñez ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han incrementado las enfermedades crónico degenerativas.

“La carga de salud por enfermedades no transmisibles prevenibles, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas, se incrementan en todo el mundo”

“En México más del 60 por ciento de los adultos no participa con suficiencia en actividades físicas y deportivas, y esto trae como consecuencia que se requiera más de los servicios de salud y medicamentos”, sostuvo.

Los objetivos que tiene la Comisión para fomentar el deporte son:

Posicionar, como instituto político, al deporte, la cultura física y la recreación, como una política pública transversal.

Recoger y abanderar las causas de todos los grupos de la sociedad en materia de deporte, contribuyendo a reforzar y multiplicar la presencia del partido en la sociedad con programas útiles.

Reivindicar al deporte, la cultura física y la recreación como una herramienta para la salud, educación, desarrollo social, seguridad pública y economía.

Presentar a la Mesa Nacional del Programa de Acción la relatoría obtenida, a efecto de que ésta pueda presentarla en tiempo y forma ante la Comisión Nacional del Dictamen de la Asamblea Nacional.

Estos objetivos se llevarán a cabo en 5 estrategias:

Consulta Pública Nacional en materia del Deporte.

Foros Regionales Nacionales.

Líneas de comunicación que difundan y promuevan la participación e interacción con la población.

Consolidación de la Memoria de Trabajo de la Comisión Temática.

Integración de la relatoría concluyente y presentación de la propuesta en el tema de Deporte para la Mesa Nacional de Programa de Acción.

En la instalación de la primera mesa de la comisión, participaron diputados locales, representantes de varias federaciones del deporte, donde se propuso:

Incrementar los apoyos económicos a los deportistas con discapacidad.

Armonizar la estructura institucional del deporte.

Abanderar una política pública para actuar con las comunidades.

Que las federaciones no abusen de los deportistas.

Fortalecer la estructura cultural del deporte.

En la reunión participaron deportistas de la talla del clavadista olímpico Rommel Pacheco; la ex medallista, Tatiana Ortiz; el luchador “Dragón Rojo”; el ex boxeador, Gustavo Espadas, y el ex medallista paralímpico, Eduardo Sánchez Vázquez.

Así como el senador Ricardo Urzúa Sosa, los diputados Lázaro Medina, Lorenzo Rivera Nava, Carlos Vega de la Isla y Carlos Vega, quienes recibieron la constancia como miembros de la Comisión del Deporte del CPN del PRI.