Asesinan a hermano de JC Chávez

Lo ultiman de tres balazos; sin pistas de los culpables

El ex campeón dice que dará con los responsables.- Confiesa que en Tijuana amenazan con secuestrarlo

CULIACAN, Sinaloa.- Un hermano del ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, fue asesinado en este violento estado. Rafael Chávez González, de 53 años de edad, murió la madrugada del domingo durante un supuesto intento de asalto al interior de su domicilio en Culiacán, cuna y centro de operaciones de grandes narcotraficantes mexicanos como el legendario y hoy encarcelado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

‘El Borrego’, como le decían, fue asesinado de tres balazos en la cabeza, confirmó el subsecretario de seguridad estatal, Cristóbal Castañeda.

Rafael tuvo una breve carrera como boxeador con sólo once peleas de las cuales nueve ganó por nocaut.

Omar Chávez, hijo del gran JC, confirmó el asesinato por medio de su cuenta de Instagram. Selaó que a su tío lo mataron por resistirse a un asalto.

‘Es increíble esto, acaban de asesinar a mi tío Borrego y como no quiso darles el dinero lo mataron. No lo puedo creer, espero y se haga justicia’.

En una primera instancia se habla de que fueron cuatro las personas que se confabularon para arrebatarle la vida al hermano del legendario pugilista.

BUSCARÁ A LOS CULPABLES

Al llegar a la funeraria, el ex boxeador Julio César Chávez se dijo indignado por el homicidio de su hermano, que atendía a personas con adicciones.

Aseguró que desde la noche del domingo, cuando fue el asesinato, ya se había interpuesto la denuncia, pero hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con él.

Señaló que él mismo actuará por su cuenta para dar con los criminales y dijo que se trata de cuatro personas adictas, cholos, como una paradoja a la labor que desempeñaba su hermano en el centro contra las adicciones.

Chávez aseveró que debido al nulo interés de las autoridades por esclarecer el caso, será él mismo quien dé con los culpables. ‘Yo les juro que vamos a hacer que esto se esclarezca. Les juro que así va a ser’. Señaló que contratará el personal que sea necesario para atraparlos.

AMENAZAS DE SECUESTRO

El ex boxeador, quien atendió a los medios de comunicación que esperaban su arribo, confesó que en Tijuana sufre una amenaza de secuestro.

‘Estoy muy indignado la verdad, muy enojado, porque yo recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana que me brinden apoyo y se han hecho pendejos. No sé qué es lo que están esperando, la verdad’, dijo.

Aseguró que fue el propio FBI, el que le informó sobre el riego de secuestro que existe. ‘Me comunicaron del FBI, de allá de Estados Unidos, que querían secuestrarme, que querían secuestrar a mi hija también y yo le informé al gobierno de Baja California, al señor ‘Kiko’ Vega, al director de la policía municipal, todos se han hecho pendejos’.

Para el multicampeón mexicano, la apatía de las autoridades podría tener fatales consecuencias.

‘Yo creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya para qué. Fue en Tijuana, es una amenaza de secuestro. Ellos tienen identificado al secuestrador, no voy a dar nombres para no alertarlos, pero es alguien que estuvo en la cárcel y las autoridades lo dejaron libre y ahora anda secuestrando, matando, robando gente’, puntualizó el boxeador.