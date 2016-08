Atlas no cree en el despertar de la Máquina

A ganar y mantener el paso en casa: Cruz

Esperan consolidarse y mantenerse en zona de Liguilla

Guadalajara, Jal.- Cruz Azul obtuvo su primer triunfo del torneo el sábado pasado contra Santos, pero tiene sin cuidado a los zorros del Atlas, que trabajan con el objetivo de vencer mañana a la Máquina para afianzarse dentro de los puestos de zona de calificación.

Así lo menciona el técnico rojinegro José Guadalupe Cruz, quien dice señala que el objetivo es consolidarse, demostrar que el buen arranque no es casualidad y seguir pensando en la Liguilla. “Atlas no se puede conformar con un buen inicio, debemos mantener el paso; Cruz Azul es un equipo con altas expectativas en el torneo, está reaccionando y dominan un sistema; además, hay que estar pendientes de sus jugadores de calidad, que no nos hagan daño”.

El Profe recordó que llegó al Atlas con el afán de conseguir algo importante: “Los pocos títulos que tengo no me son suficientes, vine acá por más, con la ilusión de conseguir algo más desde este mismo torneo”.