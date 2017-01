Aún hay… ¡y bien !

Vedettes reviven su época de gloria en cabaret con Divas por siempre, en el que Lyn May, Grace Renat, Wanda Seux y la Princesa Yama demuestran que, a pesar de los años, mantienen el ritmo



Lyn May, Grace Renat, Wanda Seux y la Princesa Yamal revivieron la época del cabaret de fines de los 70 y principios de los 80 con “Divas por siempre”, puesta en escena que inició temporada en el Teatro “Ramiro Jiménez”.

El montaje dividido en dos actos, en el que también participan Shanik Berman y Manuel “Loco” Valdés, permitió que las vedettes que figuraron en las marquesinas de los centros nocturnos más exóticos de la Ciudad de México, la noche de este jueves rememoraran con el público sus años mozos.

Divas por siempre es un montaje cuyo guión, que corrió a cargo de Berman, exige simular en el escenario un “talk show”, el cual, a pesar de ser ficción, los desencuentros constantes entre Lyn y Wanda son reales, aseguraron al término de la obra cada una de las bailarinas, en declaraciones a la prensa.

Berman funge como conductora del “programa”, por lo que luego de presentar a cada una de las figuras del baile, ellas dedicaron un número para que el público se familiarizara con lo que aún son capaces de hacer en escena.

Lyn cantó “Luces de Nueva York”, tema que hizo famoso hace unas décadas La Sonora Santanera; Wanda interpretó una canción que habla justamente de esos años en los que por ser bella “conseguía todo”.

Definitivamente la que se lleva la obra es Lyn May, quien ejecutó un baile con el que demostró una flexibilidad impresionante, además del ritmo que posee para marcar con pasos exóticos cada uno de los sonidos emitidos por los tambores; impresionó a la concurrencia con sus innumerables splits y diversas acrobacias.

La Princesa Yamal también hizo una rutina de baile, al igual que Grace Renat. A continuación comenzó la ronda de preguntas y respuestas.

Las vedettes aceptaron responder los cuestionamientos que formuló Berman, quien no tuvo empacho en lanzar preguntas fuertes para que el público gozara aproximadamente una hora y media de espectáculo, en el que situaciones íntimas de las protagonistas pasaron a ser públicas.

Preguntas como si fueron quitamaridos, a lo que de forma unánime respondieron que no; que si mantuvieron alguna relación con políticos y qué les regalaron.

Lyn dijo haber recibido una casa y abrigos de mink; en tanto que Yamal afirmó que sus amoríos con políticos le dejaron esmeraldas.

Grace afirmó que entre las excentricidades que recuerda está la de tener en sus días de gloria un séquito de sirvientes. Wanda afirmó que a ella le regalaron “muchos viajes de placer”.

Después de tener esas fortunas, Wanda dijo que “las grandes torres se caen” y ella en éstas, motivo por el cual en el ocaso de su carrera tuvo que emplearse como sirvienta y paseadora de perros, pero señaló que no le importó porque quiso darle todo lo que pudo a su madre.

Lyn compartió que mantuvo un romance con Germán Valdés “Tin Tan” y que en su carrera hizo más de mil desnudos, mientras que Grace más de 800 striptease. Wanda aseguró que tuvo un romance con Eduardo Yáñez.

La Princesa Yamal hace 28 años que se retiró de los escenarios, pero suspendió ese descanso permanente para volver a la actividad artística con “Divas por siempre”.

Otro momento interesante fue cuando Lyn dio a conocer que contrajo matrimonio a los 14 años, tuvo tres hijas y la golpeaban por no tener experiencia sexual y terminó dejando a ese hombre. Se casó siete veces.

Dijeron que no les preocupa la edad. Lyn aseguró que hace 10 horas de ejercicio diariamente y eso la mantiene ocupada y no le da tiempo de pensar en la edad. Por su parte, Wanda dijo que la experiencia hace la diferencia y sabe que no va a competir con una joven.