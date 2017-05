Aunque derrota al Atlas…¡Jaguares desciende!

Guadalajara, Jal.- Del cielo al suelo…Jaguares de Chiapas derrotó de visitante al Atlas, pero no le alcanzó y perdió la categoría al descender a la liga de Ascenso MX.

Una noche negra para el conjunto chiapaneco, que salió a buscar el milagro e hizo su tarea al derrotar a los zorros, pero Morelia también cumplió su misión de ganarle a Rayados y con ello, la victoria jaguar resultó inútil y no evitó que el equipo descendiera.

Al final, la suma de los errores que cometió el equipo –directiva, técnicos y jugadores- en este y en anteriores torneos, acabó por extinguir al jaguar.

Y Atlas se salvó de ser villano, porque ‘su hermano’ Morelia confiaba en que les ayudara ganándole a Chiapas, no obstante no lo hizo y de no ser porque Monarcas ganó…

RUGIDO DE ESPERANZA

Los de Chiapas sabían que debían ganar y salieron a buscar el resultado y encontraron el gol de la esperanza relativamente temprano, a los 11 minutos, vía el ‘Hobbit’ Bermúdez.

Los Zorros sabían que debían ir a buscar el resultado, más que por mejorar su posición, por ayudar al hermano en riesgo de descenso.

Presionaron y tuvieron algunos acercamientos, incluso hubo un par de manos que parecían penal, de Mosquera y Leal, pero que Roberto García no se atrevió a marcar, sobre todo la primera. Jaguares aguantó la primera mitad, incuso tuvo algunos avisos en la cabaña rojinegra.

DEL CUELO…AL SUELO

Para el complemento, Atlas insistió, tuvo acercamientos de sus artilleros Barragán y Fidel Martínez, como un remate del primero al poste.

Aunque enfrente igual Atlas sufrió, por ahí el portero detuvo un tiro a quemarropa de Micolta.

Y el final fue dramático, porque Jaguares resistía y conservaba su delantera, y se enteraba que Rayados le empataba a Morelia, eso los daba vida, pero a pesar de que ellos cumplieron ganando su partido, Monarcas encontró un gol milagroso que liquidó los sueños de Jaguares y los envió al descenso.

GOLES

0-1, Minuto 11. Balón al área que la zaga rechaza, Christian Bermúdez toma el rechace fuera del área, cerca del semicírculo y tira al ángulo superior derecho. Golazo.

ESTADÍSTICAS

ATLAS 0, JAGUARES 1.

Estadio Jalisco

ALINEACIONES

ATLAS

1 Óscar Ustari

(30 Miguel Á. Fraga 58’)

294 Cristián González

2 Jaine Barreiro

3 Leiton Jiménez

14 Luis Reyes

18 Luis Robles

(9 Fidel Martínez 46’)

13 Javier Salas

15 Bryan Garnica

(23 Christian Tabó 72’)

8 Daniel Álvarez

11 Matías Alustiza

28 Martín Barragán

DT: José Guadalupe Cruz

JAGUARES

23 Moisés Muñoz

24 Juan G. Patiño

34 Aquivaldo Mosquera

2 Brayan Angulo

19 Félix Micolta

17 Jesús A. Escoboza

(28 Lucas Silva 52’)

18 Dieter Villalpando

6 Christian Bermúdez

(16 José Hibert Ruiz 77’)

27 Julio Nava

10 Jonathan Fabbro

35 Luís Leal

(11 Faustino Arizala 67’)

DT: Sergio Bueno

ÁRBITRO: Roberto García Orozco

ASISTENTES: Alberto Morín y José Santana

AMONESTADOS

ATLAS

JAGUARES

Moisés Muñoz 30’

Jesús A. Escoboza 46’

EXPULSADOS

No hubo