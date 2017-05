Bajan el telón

Después de 500 representaciones y éxito, La jaula de las locas dijo adiós a los escenarios de la Ciudad de México; continuará gira por la República Mexicana; el 2 de junio estará en Durango y al día siguiente en Torreón

Luego de 18 meses y 500 representaciones, la puesta en escena La jaula de las locas, producción de Juan Torres, bajó el telón en la Ciudad de México ante los acordes de “Las golondrinas”, con un público que ovacionó el desempeño actoral de la compañía, que se va con la satisfacción de “pugnar por una sociedad más libre, tolerante e incluyente”.

Así lo señaló el actor Mario Iván Martínez, quien en la versión mexicana de la puesta en escena basada en la obra “La cage aux folles”, de Jean Poiret, dio vida a Zazá y al término de la función número 500, la última en la capital del país, destacó:

“Decía el gran Moliere que el arte de hace reír es un arte muy serio y hace año y medio cuando nos embarcamos en esta aventura lo hicimos con todo cariño, con toda entrega, con toda seriedad, con todo profesionalismo y amor.

“En retrospectiva abrazamos la posibilidad de haber hecho reír, pero también de mostrar un texto, una obra lúcida que nos habla de la necesidad de convertirnos en sociedades más plurales, más tolerantes, más incluyentes, pero sobre todo, más libres y Jean Poiret lo hace a través de la risa”.

Martínez dijo que descubrió un “seguimiento inusitado del público y entendí por primera vez el verdadero significado de la palabra fanático… 100 representaciones, 75, 40… No dos, no tres, no 10… Un seguimiento amoroso y entregado nunca visto, amén de que la función de hoy, el abrigo, el entusiasmo de la función de hoy, será inolvidable”.

En tanto, el productor de la obra Juan Torres, ante el fin de temporada de la obra dijo sentirse “emocionadísimo… es indescriptible, sin palabras”, añadió que esta noche se sentaría a ver la última función para disfrutarla como lo hizo en la primera de esta temporada que en su totalidad fue dedicada a la primera actriz, Silvia Pinal.

Esta noche actuaron además de Mario Iván Martínez, Tomás Goros, Moisés Suárez, Maru Dueñas, Rogelio Suárez, Carlos Pulido, Israel Estrada, entre otros.

El productor precisó que la puesta en escena continuará con la gira por el interior de la República Mexicana, y el próximo 2 de junio estarán en Durango, al día siguiente se presentarán en Torreón.

En agosto estarán en Guadalajara (11), Puebla (15 y 16), Querétaro (23), en septiembre estarán en Acapulco y en octubre, en Mérida y Cancún. Asimismo, Torres dijo que están por confirmar fechas en Tijuana, Oaxaca y otras ciudades.

“Es una obra que ha sido tan generosa en todos los sentidos que lo único que puedo hacer es estar agradecido con la vida, con Dios, con el público por haber hecho este sueño realidad”, destacó Torres, quien aseguró que es difícil que se reponga la temporada de “La jaula de las locas” en la Ciudad de México, aunque dijo no todo es definitivo.

“Vamos a hacer la gira, somos una compañía grande en la que intervenimos 70 personas, pero nada es imposible, ojalá que la gira dure mucho, mucho tiempo y que podamos estar de vuelta en un futuro no muy lejano, por lo pronto, vamos a disfrutar”, exclamó Torres.

Y ante la euforia del público que ovacionó de pie el desempeño de toda la compañía, Martínez citó a la poetisa Rosalía de Castro que decía “no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad… que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar”.

Agregó, “gracias a nuestros fans, gracias a ustedes por hacer realidad este sueño de ‘La cage aux folles'”, concluyó. (NOTIMEX)