Basquetbolista mexicano Gutiérrez cansado de contratos pequeños en NBA

México, 30 Ago (Notimex).- El mexicano Jorge Gutiérrez rechazó ir a un equipo de desarrollo de la Asociación Nacional de Baloncesto, porque se siente un jugador hecho para la NBA, donde ya está cansado de contratos pequeños y espera firmar como mínimo por un año.

“Lo primordial es mantenerme en la NBA, empezar (la temporada) con un equipo y terminar con un equipo. Lo más difícil en la NBA es mantenerse. Por ahora no sé, estoy viendo las opciones que existen”, dijo el sonorense.

El guardia comentó que enrolarse en un equipo europeo es una opción, pero no por ahora, “lo primero es un equipo NBA y si no se hace, Europa es la segunda opción”.

Ante la pregunta de si apostaría nuevamente por un equipo de la Liga de Desarrollo, respondió tajante: “Ya no. Por el momento ya no, es NBA o es Europa. Eso es definitivo. Como sabemos las de Europa son unas ligas muy fuertes y me gustaría jugar en una de esas”.

“Después de la NBA lo mejor del mundo (en baloncesto) es Europa, así que el ir a aquel continente no es un fracaso, es seguir mejorando”, analizó.

En cuanto a opciones sólidas, expresó sigue viéndolas, “las estudiaré y ya veré por donde me voy. Ya estoy un poquito cansado de los contratos pequeños y lo primordial es mantenerme en la NBA”.

El chihuahuense participó este martes en la puesta en marcha de un programa de desarrollo, “el basquetbol en México va creciendo, es un deporte importante, se ha demostrado a nivel mundial que México tiene calidad y para triunfar se necesita tener una mente fuerte para ser mejor cada día”.

También estuvo, Raúl Zárraga, titular de NBA en México, quien comentó que la puesta en marcha de este programa es promover el deporte saludable dentro y fuera de la cancha con valores muy importantes hacia los jóvenes para sus padres y las demás personas.