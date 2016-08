Bellas Artes lo espera

Mientras se confirma lo que se hará con el cuerpo del cantante, las autoridades sólo esperan a los familiares para rendirle el homenaje al lugar donde se presentó varias ocasiones; cantantes y autores lo recuerdan con cariño

El Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para rendir homenaje al cantautor mexicano, Juan Gabriel, quien falleció en California, declaró el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa.

El funcionario dijo que ya se contactó con el representante de Juan Gabriel para informarle que a nombre y por instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las instalaciones del palacio de marmol quedan a disposición para rendir homenaje al icono musical, si así lo deciden sus hijos.

“Por instrucciones del Presidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores también apoya en Santa Mónica, California, y cuando lleguen sus restos mortales, ya sea de cuerpo presente, o sus cenizas, si su familia decidiera incinerarlo allá, en la manera que ellos quieran, el Palacio de Bellas Artes está abierto”.

Agregó que ningún mexicano puede excluirse de saber y conocer la voz y trayectoria de Juan Gabriel, quien marcó con sus primeros discos, en la década de los 70, la escucha de la música mexicana.

“Creo que con sus letras conocimos mejor el sentimiento y la identidad mexicana, desde las más conocidas, hasta aquellas que hablan de los sentimientos más íntimos”, concluyó el funcionario.

SUS AMIGOS LLORAN

Cantantes, compositores y el mundo del espectáculo en general mostraron su pesar ya sea por las redes sociales como en entrevistas en diversos medios de comunicación dejando claro el legado musical que deja en el medio Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel.

El cantautor mexicano Armando Manzanero dijo que la canción y el pueblo de México están de luto por su muerte: “Se fue otro de los que pusieron el nombre de México en alto a nivel mundial. Para nosotros el maestro Alberto Aguilera Valadez, es ya una leyenda. Lamentamos su partida, y a millones de mexicanos dolerá su ausencia por mucho tiempo, pero se quedan sus canciones y su música, que lo harán más grande con el tiempo”.

María Victoria lamentó la muerte de su amigo Juan Gabriel, a quien pensaba ver en uno de sus conciertos en Estados Unidos, “ya estaba arreglada con mis maletas, lista para ir a verlo. Grabamos juntos el tema “17 años”, y fue el primer dueto que hizo con alguien; luego me compuso tres canciones más, y la última vez me mandó un tema que él quería que interpretáramos juntos para un disco que tenía planeado hacer con mujeres con las que ya había grabado, ya no se hizo nada”, dijo.

El productor y arreglista musical Eduardo Magallanes llora la muerte de su gran amigo Juan Gabriel, y dijo que se va un grande de la música y un artista universal: “Me duele en el alma y justo cuando se acababa de lanzar su más reciente material discográfico, ‘Juan Gabriel vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes’ y con su teleserie, que hoy curiosamente llega a su fin. Aún pienso que no es cierto, porque en alguna ocasión me externó que se quería ir como un grande y yo le dije: ‘creo que me iré yo primero, pero ahora veo que se me adelantó”.

Marco Antonio Muñiz, “El lujo de México”, lamentó profundamente la muerte de su entrañable amigo, Juan Gabriel, a quien recordó como una persona cariñosa, amable y respetuosa.

“Hay muchas cosas que podría decir de él, pero en estos momentos creo que estas palabras mías lo describen como era, una persona cariñosa que siempre supo brindarme su amistad, y aunque no nos veíamos muy seguido, siempre nos recordamos con gusto”, dijo

La cantante mexicana Daniela Romo, quien grabó varios temas de Juan Gabriel, se encuentra desconsolada ante la muerte del compositor, ocurrida este domingo en Santa Mónica, California.

“Daniela está impactada, desconsolada, no lo puede creer. Juan Gabriel fue un hombre al que ella quiso muchísimo y respetó siempre, no ha parado de llorar. Es un golpe muy fuerte para ella”, expresó Tina Galindo, mánager de Romo.

HASTA FOGERTY

John Fogerty ex líder y vocalista del grupo californiano Creedence Clearwater Revival por medio de su en cuenta oficial de Facebook lamentó la muerte de Juan Gabriel, quien recientemente lanzó un video interpretando un clásico tema de la banda “Have You Ever Seen The Rain?”, en una nueva versión bajo el título de “Gracias al sol”.

“Mi corazón está muy triste hoy, Juan Gabriel ha fallecido. Juan es una leyenda en el mundo de la música latina y alguien que realmente admiro. Ha escrito y grabado cientos de canciones hermosas y recientemente ha grabado una versión maravillosa de mi canción. Habíamos hablado de llevar a cabo esta canción juntos y yo estaba deseando que surgiera una nueva amistad con este hombre increíblemente talentoso. Que Dios te bendiga, Juan”, puso Fogerty. (NOTIMEX)