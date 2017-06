Belleza extrema y grupera

Vanessa Kobi prepara disco en el Regional Mexicano, mientras espera regresar a las pasarelas como modelo y a estelarizar una cinta.

Vanessa Kobi es una mujer que cuenta con talento, belleza y que tiene en su mente el llegar a sus metas gracas a la perseverancia y a perseguir sus sueños.

Desde hace 15 años, en los que inició en el medio como modelo, edecán y al mismo tiempo se mantenía estudiando actuación y cantó, esta bella regiomontana, ahora prepara su regreso a la música con una producción en el género Regional Mexicano.

“Estoy preparando mi tercer disco que será de banda con música regional mexicano el cual espero terminar pronto ya me falta poco. Me gusta todo tipo de musica y quise hacer algo diferente. Yo no quito el dedo en el renglón ya hice un disco donde cante cosas de mujeres en el ritmo reguetón y hip hop con dos canciones de mi autoria. Luego hice mi segundo disco llamado Adrenalina el cual es por completo electrónica y pop. Pero ya es hora de darle un giro”, declaró.

Originaria de Monterre, Nuevo León, Vanessa Kobi, es una modelo de profesion en pasarelas, edecán en varias revistas, desde pequeña estudió actuacion y al llegar a la Ciudad de México co se le abrieron las puertas empezando a trabajar de extra, haciendo casting logró tener su primer protagonista en la cinta Maria Navajas, el cual sigue siendo un éxito.

Luego le siguió la pelicula Seducción, con el cual dio el brinco al Bar Provoca en el cual se dio a conocer, además de que quedó en el tercer lugar.

“Hoy en dia soy conductora de ProX News en el canal Pxsports, dedicado a deportes extremos en donde se habla de peleas de artes marciales mixtas. Me consideró definitivamente apasionada hasta las venas por mi trabajo. Soy buzo certificada, practico esquí en agua y nieve, me gusta el paracaidismo, soy motociclista, tanto en la ciudad como en carretera”.

Vanessa reconoce que para los comunicadores es muy importante todas las plataformas y medios para que un público reconozca el talento y capacidad también de las mujeres, las que cada vez ganan más terreno en varias profesiones como en el ámbito deportivo.

La también cantante, que se encuentra en su gira “Adrenalina tour”, tiene colocado en el mercado su segunda producción, con la cual persigue recorrer la República Mexicana y no dejará de insistir en acercarse al reggaetonero colombiano Maluma, como el hecho de que sueña “conocer en vivo a Brad Pitt; es una de mis ilusiones, cuando esté en alguna alfombra roja de Hollywood o en Cannes”.

Sin pareja formal, pero rodeada del amor de su familia y compañeros de trabajo, Vanessa no dudará a futuro, “si otra vez me atrapa el amor, en formar una familia y debutar de mamá”, destaca.