Borregios le saca el juego a Borregos México

Pese a tener cinco cambios de balón durante el encuentro, los Borregos Monterrey se impusieron por 31-26 al Tec México gracias a una carrera de 30 yardas por parte de Fernando Mejía, cuando restaban 25 segundos para que concluyera el encuentro. Los Borregos regios se iban al frente desde el inicio del partido con un pase de nueve yardas del joven Alejandro ?Papo? González (12) para su receptor Luis Patricio Gascón (81) y extra de Ricardo Flores, poniendo las cosas 7-0. Cuando apenas se asentaban los capitalinos en el campo, de nueva cuenta los Borregos Monterrey capitalizaban una serie, pero ahora con gol de campo de 42 yardas del propio Flores. Eso dejaba la pizarra 10-0, todavía en el primer cuarto. Sin embargo comenzaba el ataque del Tec México a funcionar y tras perderse en la cobertura el profundo de los regios, Genaro Moreno (9) localizaba en un envío de 79 yardas a su ala abierta Francisco Villamontes (17), para acercarlos en el marcador 10-7, tras el extra de Alfredo Gachuz (10), quien estuvo muy certero durante todo el cotejo. El empate a 10 puntos llegaba en los primeros minutos del segundo cuarto, cuando el mismo Gachuz le metía toda la potencia a su pierna para lograr un gol de campo de 54 yardas y con ello levantar al público se sus asientos. Pero ahí no terminaba la labor de Alfrdo Gachuz, ya que momentos después tendría su segundo intento, ahora de 53 yardas, para poner al frente a los Borregos México por primera vez en el encuentro 13-10. La ofensiva del Tec de Monterrey respondería de inmediato con el segundo pase de anotación de Alejandro González, ahora de 49 yardas para el ex ? seleccionado Leo Magallanes, quien trastabillándose entraba a la zona de anotación, para así colocar la pizarra 17-13 con el extra de Flores. El tercer cuarto sería del conjunto capitalino, luego de que los Borregos Monterrey cometían una serie de errores, el primero de ellos dejando el ovoide en su yarda seis al tratar de regresar una patada de despeje. Esa oportunidad no la dejaba pasar el Tec México al conseguir la anotación en pase de Moreno (9) de siete yardas para Marco Antonio Camacho (16), poniendo del nuevo al frente a su escuadra 20 a 17. Poco le duró el gusto a la gente de los Borregos México, ya que aparecía por tercera ocasión el brazo de Alejandro González, quien ponía en las manos de Alejandro Betancourt un pase de 88 yardas, para que el mismo receptor se escapara por toda la banda izquierda hasta las diagonales, lo que ponía el marcador 24 a 20 a favor de los regios. El último cuarto también tendría sus emociones y errores por parte de los Borregos Monterrey, al ser interceptados a medio campo por parte del esquinero Alfredo Ruiz (25), quien dejaba el ovoide en la yarda 20 de sus adversarios, para que jugadas más tarde viniera Alfredo Gachuz con un gol de campo de 31 yardas y con ello darle la voltereta al marcador 26-24. La anotación que sellaba el triunfo de los Borregos Monterrey llegaba faltando 25 segundos en manos de uno de los mejores corredores de la liga, Fernando Mejía (28), que aprovechó un pequeño hueco entre guardia y tackle izquierdo para irse hasta la zona de anotación en acarreo de 30 yardas, para así darle el triunfo a su equipo por 31 a 26.