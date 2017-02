Brindarán estímulos fiscales a transportistas para aminorar gasolinazo

Precisó que al momento no se ha abordado el tema del incremento con los concesionarios y mientras no exista una revisión no hay autorizada ninguna alza a las tarifas.

“Continuaremos en esta ruta de mesas, de acuerdos, si encontramos en el caso de los transportistas una posición en la que ellos quieren que efectivamente se revise y se loguen acuerdos que no coloquen en riesgo la operación de sus unidades , no queremos que el día de mañana sea tanto el impacto que ya no puedan transitar porque no tienen para comprar combustible”, señaló.