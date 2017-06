Busca cariño mexicano

Zofi Zaro quiere que el talento hable por ella misma y eso es parte de su tercera producción Ser, donde muestra su evolución musical y vocal

Desde niña su pasión ha sido la música y se ha preparado durante décadas para llegar a este momento; como buena cantautora y multi instrumentista afirma: “Mi guitarra es mi eterno amante, el piano es un buen amigo, la armónica es una extensión de mi canto, las percusiones son mi primer amor, mi voz es la mensajera de mi alma, mis canciones son la historia de todos”.

Zofi Zaro ha estudiando con seriedad tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Debutó profesionalmente en 2014 con el lanzamiento de su álbum “Huellas”, primer disco con temas de su autoría con el que realizó actividades de promoción, showcases con la cadena MixUp y conciertos por toda la República Mexicana. Ese mismo año, lanzó un EP con mariachi llamado “Por dejarte ir” también con canciones de su inspiración, con presencia en plataformas digitales y shows en vivo.

Ahora toca el turno a Ser, su nueva producción discográfica que será lanzada en todas las plataformas digitales este 19 de mayo y en la cual también ha incluido sólo temas de su autoría pues esa es precisamente una de sus armas además de su buena voz, interpretar canciones con verdadero sentimiento ya que su origen proviene de sus propias experiencias.

“No había pensado que eso era mi pasión y ya cuando decidí estudiar música y a relacionarme con gente de esta arte es cuando me doy cuenta que pertenezco a este rollo. Más allá de la industria o el sistema, la música es universal, rompe barreras, es un idioma que comparto con amigos en China, Alemania o Inglaterra… a mi me encantó y fue una obsesión seguir aprendiendo esa misma necesidad de ir conociendo más, como poder mejorar mis canciones porque ya había empezado a escribir. A través de la música es como me comunico más fácil, puedo llegar a hacer un cambio de conciencia para mi y luego para quienes quieren estudiarme. Una canción nace a consecuencia de esa necesidad”, complementó.

Ha pasado un largo tiempo desde la llegada de Huellas, su primer disco y es evidente la evolución de su propuesta musical.

“Tuve un cambio muy grande de una producción a otra. Mi primer disco fue producido cuando estaba en licenciatura. Es un disco que amo porque lo produje todo pero porque así era la materia, yo tenía que hacer ese disco, no porque no quisiera trabajar con nadie. Luego me tomó un tiempo irme preparando en mi carrera, empecé a componer y a buscar con quién colaborar, quería a alguien que entendiera mi concepto y me ayudara a crecer”.

En este disco destaca la participación de su colega y paisano Juan Cirerol, logrando un dueto formidable y coincidiendo en la manera de crear música nueva para los jóvenes de esta generación.

Ganadora del Concurso de la Canción Pop Shakira Mebarak en el “Tayrona Music Fest” de Colombia en 2016, Zofi Zaro se ha presentado profesionalmente en concierto en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Jalisco, Puebla, Querétaro, Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Los Ángeles California y Santa Marta Colombia, por mencionar algunos lugares.

Los próximos meses permanecerá en la Ciudad de México en diversas actividades de promoción así como ofreciendo el 14 de junio en la preparatoria CCH Oriente, entre otros.