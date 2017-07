Busca CDMX evitar liberación de criminales peligrosos

El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, informó que buscará dialogar con autoridades de justicia federal con el objeto de afinar los criterios que siguen los juzgadores en torno al catálogo de delitos no graves y que pudieran detonar la salida anticipada de al menos 4 mil reos de varios penales del país.

En entrevista, luego de encabezar la jornada sabatina Tu Ciudad Te Re Quiere en la delegación Venustiano Carranza, el mandatario capitalino precisó que en próximos días se podría entregar una propuesta por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes y a la Consejería Jurídica de la Presidencia, con quienes ya ha establecido diálogo telefónico.

“Si ustedes revisan el artículo 19 constitucional esos son los únicos delitos graves que hay hoy. Es decir, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de trata, pero en la consideración jurídica tendría, por ejemplo, un robo a cuentahabiente agravado ya no sería delito grave, entonces imagínate la preocupación que tenemos porque hay delitos que sí fueron cometidos y sí son de un altísimo agravio social que de repente podrán estar en la calle”, dijo.

En este sentido, aseveró que mantendrán un trabajo muy cercano con los Ministerios Públicos y con el Tribunal Superior de Justicia.

Al ser cuestionado respecto cual podría ser el punto que detona la llamada puerta giratoria del crimen, Mancera Espinosa señaló que se debe tener claro que son delitos no graves que no ameritan prisión, cuestión que debe ser explicada a la gente.

“Cuando tú no tienes un delito grave no puede haber prisión, pero la gente, a la gente no se le puede explicar eso porque la gente se siente agraviada, la gente lo que quiere es que haya prisión, quiere ver a las personas pagando una pena, y tú lo que le tienes qué explicar a la gente es que son delitos que no son graves”, mencionó.

Sostuvo que de ninguna manera se busca un retroceso en el Sistema Acusatorio, sino ir hacia adelante y reforzarse.

“Ya lo dijo el ministro Cosío: Hagan los señalamientos de lo que se tiene que corregir. Eso es lo que hay que hacer, y tenemos que hacer un pronunciamiento unánime”, indicó.

Respecto a las medidas que estaría tomando la metrópoli ante la salida de estos cuatro mil reos, advirtió que la Procuraduría, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobierno y el encargado de coordinación territorial, ya se encuentran laborando en ello, sin embargo advirtió que primero hay que hacer un blindaje jurídico.