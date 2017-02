Busca SSPCDMX intercambio de experiencias con Kuwait

Para generar acciones de trabajo conjunto e intercambio de información, tecnología y formación académica, el jefe de la Policía capitalina, Hiram Almeida Estrada, se reunió con el embajador de Kuwait, Muteb Saleh Al Mutoteh.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), dio la bienvenida al diplomático kuwaití y le explicó que serán tres aspectos con los que es posible generar un intercambio: en tecnología, datos de inteligencia y formación académica, así como algunos temas del ámbito internacional.

Ofreció al diplomático brindar servicios de seguridad a los kuwaitíes que visiten la Ciudad de México en plan turístico; el embajador Al Mutoteh agradeció el gesto y dijo sentirse protegido en la capital.

Mencionó que al tiempo en que añadió que están dispuestos a reforzar los vínculos y las relaciones en todo lo relacionado al tema de la seguridad.

Al Mutoteh ofreció a Almeida Estrada formar un equipo de trabajo con sus colaboradores y visitar Kuwait e intercambiar puntos de vista con sus homólogos.

En este rubro, Almeida Estrada apuntó “nos agradaría mucho intercambiar sobre todo el tema de tecnología donde ustedes tienen un gran avance; en algunos programas de software, detección de placas, vehículos, de personas”.

El secretario añadió “en la CDMX se necesita encontrar nuevas formas y modelos que hayan funcionado en otras partes del mundo. En cuanto al tema del terrorismo, si bien no es un flagelo que se presente en nuestro país, pero debemos tener los modelos preventivos para que esto no se suscite y no vaya a generar algún tipo de problema”.

Por eso, dijo, “nos gustaría mucho intercambiar toda esta información inteligente para prevenir todos estos modelos de atención conforme al contexto y los riesgos internacionales”.