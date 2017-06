Buscan algo histórico

Esta noche Odin Dupeyron reestrena su obra Lucas en el Auditorio Nacional al lado de Mauricio Ochmann, Erika Blenher, Lourdes Gazza, Mayra Rojas, Luis Couturier y Nando Estevané, con una versión renovada, que cuestiona lo que sabemos de la vida y del amor

Después del gran éxito que fue montar A vivir en el Auditorio Nacional, ahora Odin Dupeyron buscará hacer lo miso pero con una obra que le ha dado muchas satisfacciones: Lucas, una puesta que aunque escribió hace más de 20 años, sigue vigente pues aborda temas como la amistad, el amor, el compromiso, el deber-ser y los prejuicios.

El escritor, actor, director, productor y conferencista mexicano está orgulloso de poder reestrenar este montaje en el centro de espectáculos más importante de América Latina: “representa una oportunidad que no se le da a cualquier actor o productora”, destacó el propio Dupeyron.

Con una historia que transita de la risa al llanto y hace cuestionarnos ¿qué sabemos de la vida?, ¿qué sabemos de nuestra propia naturaleza?, pero sobre todo… ¿qué sabemos del amor? el montaje, cuyo estreno se remonta a 1995 y una nueva presentación en 2005, se presenta por tercera ocasión con una versión renovada.

“Tuve que adaptar algunas cosas para que la gente supiera que Lucas está situada en los 90, pero los temas siguen siendo súper vigentes”, explicó el director.

En el elenco destacan el propio Odin Dupeyron, cuya trayectoria artística se remonta a 25 años en los escenarios, así como Mauricio Ochmann, Erika Blenher, Lourdes Gazza, Mayra Rojas, Louis Couturier y Nando Estevané.

La historia se centra en Lucas, un reconocido artista plástico cuya vida cambiará de la noche a la mañana en compañía de dos de sus amigos, Inga y David.

Aparte de sus textos teatrales, su filosofía se encuentra plasmada en los dos libros: la novela corta Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado (2001), que se convirtió en bestseller nacional, y la colección de poemas, cuentos y anécdotas ¿Nos tomamos un café? (2008).

ACEPTA EL RETO

Quien no cabe de contenta y dice estar más nerviosa que en su debut porque estar ante más de 10 mil personas en el recinto donde se han presentado grandes figuras es la bella Mayra Rojas quien dice que el reto de participar en la comedia le fascinó porque fue todo un reto ya que en la gira hace el papel de dos mujeres totalmente opuestas, aunque para esta noche buscará una sóla.

“Este ha sido un reto enorme para mi porque he podido pasar de mi zona de confort de la televisión a una obra que me exige demasiado y porque algunas funciones tengo que hacer dos papeles totalmente opuesto. Estoy que me muero de miedo porque si bien siempre hay ese nervio el que estes ante un lugar enorme como el el del Auditorio Nacional, impone y mientras más se acerca el momento será peor pero bueno lo tomaré como mi debut”,platicó con REFLECTOR.

Rojas reconoce que el estar en el proyecto le salió de la noche a la mañana y que aceptó por la gran amistad que hay entre ella y Odín desde hace ocho años, donde lo conoció por las diferentes obras que ha montado admirando su trabajo y talento.

“No dudé ni siquiera un segundo porque trabajar con él es un placer para mí y por supuesto que cuando la obra llegó a mis manos me pareció un texto inteligente y sensible Lucas está llena de mensajes y toca las fibras más duras del alma. Con decirte, que cuando yo entré a los ensayos no estaba el Auditorio Nacional enfrente, pues la intención era empezar a recorrer la República Mexicana para presentarla. Y de repente nos dice ‘ que creen vamos a presentarla en el Auditorio Naciona fue cuando entramos en shock y nos dio alegría pero un gran compromiso. Será muy emocionante recibir el aplauso de pie pero también cuando en una escena fuerte se quede el silencio total eso será importante”.

La actriz que comenzó en Alcanzar una estrella, destacó que lo mejor de presentarse en el Auditorio Nacional es que se tienen más pros que contras y ella como el resto del equipo se solidarizaron y dieron todo el apoyo a Odín para que aceptar el reto.

“El Auditorio es un lugar muy grande, entonces como mucha gente de teatro dice que no es un lugar acogedor, pequeño donde se está casi casi en contacto con el actor, aunque tiene sus ventajas. Él tiene razones muy válidas para hacerlo, independientemente del reto que implica hacer una obra de teatro en el Auditorio Nacional, para mi es un reto y una aventura formar parte de la historia del Auditorio Nacional pues ahí se han presentado artistas de talla internacional, orquestas sinfónicas, grandes cantantes de moda, musicales pero una obra no y vamos por ella será muy interesante lo que estamos viviendo como proceso para llegar al Auditorio y respaldado por la garantía y la confianza de una obra de teatro escrita por Odín, dirigida y producida por él”.

Finalmente dijo que Lucas es una obra de teatro “muy inteligente, muy bien manejada y muy bien proyectada para llegarle al público y éste salga luego de verla con una forma diferente de pensar.

La obra mueve las emociones, aseguró, además de que se confirman muchas cosas y la gente se cuestiona y, finalmente, todo basado en el amor la gente sale muy satisfecha y muy emocionada por haber pagado un boleto. Eso me conmueve porque he estado en obras de teatro donde la gente la pasa bien pero no sale pensando y sintiendo diferente y con Odín no hay manera de no hacerlo”.